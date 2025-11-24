Нижегородские ИТ-проекты в спорте и финансах победили на международном конкурсе Общество

Фото: компания "Омега"

Две нижегородские разработки стали победителями международного конкурса лучших проектов корпоративной автоматизации управления и учета «1С: Проект года». Об этом сообщили в региональном Минцифры.

В номинации «Лучший проект в отрасли: Спортивные организации» победил «Единый агрегатор физкультурно-спортивных организаций Нижегородской области». Развитие платформы «Единая система учетных процессов получателей средств областного бюджета» в части электронного документооборота стало лучшим в номинации «Облачное внедрение в государственном секторе».

Жюри оценивало масштаб проекта, экономический эффект от его внедрения, сроки, качество выполненных работ, уникальность и инновационность.

«Помимо экспертной оценки, на выбор победителя повлияли пользователи «1С», что имеет большое значение для нас. Их голоса подтверждают, что разработки приносят ожидаемый результат. Мы очень ценим такую высокую оценку нашей работы, которая стимулирует и дальше создавать и развивать решения, полезные и для граждан, и для государства в части повышения эффективности работы госслужащих», – подчеркнул министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Благодаря созданному вместе с Минспорта региона Единому агрегатору физкультурно-спортивных организаций Нижегородской области спортивные услуги становятся доступнее для граждан. С помощью возможностей платформы нижегородцы могут находить нужные спортивные объекты, покупать абонементы, арендовать спортивные площадки, записываться на занятия в режиме онлайн и многое другое.

В агрегаторе уже представлены 32 государственных и муниципальных спортобъекта, до конца года их количество увеличится до 76-ти. В планах – подключение и других учреждений региона.

Агрегатор также интегрирован с порталом «Карты жителя Нижегородской области», что особенно удобно для льготных категорий граждан – через портал они могут оставить заявку на бесплатное посещение объектов спорта. В этом случае «Карта жителя» будет работать и как пропуск.

«Спортучреждения, в свою очередь, благодаря агрегатору получают единое информационное пространство для работы, где могут управлять расписанием и ресурсами, вести отчетность, следить за посещаемостью и финансовыми операциями. Всё это позволяет существенно сократить временные затраты на оказание услуг, сделать эту работу более прозрачной и системной, и, как следствие, занятия спортом становятся более доступными для жителей», – пояснил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

Развитие платформы «Единая система учетных процессов получателей средств областного бюджета», в свою очередь, позволяет повысить финансовую дисциплину в учреждениях, где оно было внедрено, за счет возможности сквозного мониторинга бухгалтерского и налогового учета. Результатом внедрения блока электронного документооборота стало обеспечение организации процессов создания, представления и обработки учетных документов в электронном виде.

Разработку обоих решений региона курировало ГАУ Нижегородской области «Центр координации проектов цифровой экономики».

«Оба проекта могут быть тиражированы на другие регионы страны. К тому же опыт создания цифровой платформы для спортучреждений может быть масштабирован и на другие социальные сферы», – отметил директор Центра координации проектов цифровой экономики Виталий Климашов.

Ежегодный конкурс прошел в девятый раз. Его цель – определение передовых пользователей, добившихся максимальных успехов в цифровизации. Участники конкурса представили свой опыт реализации проектов ИТ-сообществу России и ближнего зарубежья.

Напомним, цифровизация процесса оказания государственных и муниципальных услуг отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который начал действовать в России с 1 января 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина.