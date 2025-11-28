Выкса вошла в топ-3 российских городов по развитию креативной экономики

Фото:
Город Выкса Нижегородской области оказался в числе трех российских городов, где творческие инициативы оказали наиболее ощутимое влияние на развитие креативной экономики и повышение качества городской среды. При этом сами жители активно участвуют в создании и реализации подобных проектов.
Малый промышленный город, в котором расположен завод Объединенной металлургической компании (ОМК), стал финалистом Пятой Российской национальной премии в сфере креативных индустрий. Выкса представлена в номинации "Креативный город", где также участвуют Альметьевск (Республика Татарстан) и Юрьевец (Ивановская область).
Члены экспертного совета премии, среди которых – заместитель начальника управления президента России по общественным проектам Александр Журавский и президент АНО "Креативная экономика" Марина Монгуш, отметили уникальную городскую экосистему Выксы. По их мнению, здесь искусство стало неотъемлемой частью повседневной жизни.
Ключевым элементом этой экосистемы стал "Выкса-фестиваль" (12+), который проводится с 2011 года фондом "ОМК-Участие" при поддержке ОМК, администрации города и регионального правительства. Именно с этого культурного события началось стремительное развитие городского пространства.
Сегодня Выкса — это не только важный центр металлургии в России, но и пример того, как культура может органично сосуществовать с промышленной инфраструктурой и формировать новую городскую идентичность.
Церемония награждения победителей премии состоится 1 декабря 2025 года в концертном зале "Зарядье" в Москве. В рамках мероприятия объявят самый креативный город страны, а также лауреатов в еще десяти номинациях. Всего на участие в премии в этом году поступило около 1,2 тысячи заявок.
