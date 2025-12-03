Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Общество
03 декабря 2025 18:27Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox на территории РФ
03 декабря 2025 18:06Парковку запретят на участке Славянской в Нижнем Новгороде с 24 декабря
03 декабря 2025 18:02Гостиницу хотят построить рядом с Нижегородским цирком
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:27Аномально теплая погода ожидается в Нижегородской области в начале зимы
03 декабря 2025 17:12Почти 39 тысяч пациентов приняли в "Поездах здоровья" в январе-ноябре 2025 года
03 декабря 2025 17:00Дорогу в Почаинском овраге не откроют до ноября 2026 года
03 декабря 2025 16:29Диетолог Пичугина дала советы по составлению новогоднего меню
03 декабря 2025 16:21Владимир Путин исполнит мечты трех детей в рамках "Ёлки желаний"
03 декабря 2025 15:56Еще одну модульную казарму для военных построили в Нижегородской области
Общество

Аномально теплая погода ожидается в Нижегородской области в начале зимы

03 декабря 2025 17:27
Аномально теплая погода ожидается в Нижегородской области в начале зимы

Фото: Александр Воложанин

Среднемесячная температура воздуха в Нижегородской области в декабре будет на уровне -5... -8 градусов. Это на градус выше нормы, сообщается на сайте Верхне-Волжского УГМС.

По уточненному прогнозу Гидрометцентра, месячное количество осадков будет в пределах нормы (40-60 мм).

Также синоптики рассказали, какую погоду нижегородцам ждать с 1 по 10 декабря. Выяснилось, что при норме -5... -7 градусов ожидается 0... +2. 

Кстати, ноябрь 2025 года занял второе место по теплу среди ноябрей с 1881 года, отметила начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород накроют магнитные бури.

зима Погода Прогноз
Новости по теме
01 декабря 2025 17:38Аномально теплый ноябрь разрушил природные циклы на юге России: ждём неурожая?
19 ноября 2025 18:31Автоэксперт Осипов дал советы, как зимой защитить автомобиль от крыс
27 октября 2025 16:41Автоэксперты рассказали, как правильно подготовить машину к зиме
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
