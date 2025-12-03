Аномально теплая погода ожидается в Нижегородской области в начале зимы Общество

Фото: Александр Воложанин

Среднемесячная температура воздуха в Нижегородской области в декабре будет на уровне -5... -8 градусов. Это на градус выше нормы, сообщается на сайте Верхне-Волжского УГМС.

По уточненному прогнозу Гидрометцентра, месячное количество осадков будет в пределах нормы (40-60 мм).

Также синоптики рассказали, какую погоду нижегородцам ждать с 1 по 10 декабря. Выяснилось, что при норме -5... -7 градусов ожидается 0... +2.

Кстати, ноябрь 2025 года занял второе место по теплу среди ноябрей с 1881 года, отметила начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева.

