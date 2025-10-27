Автоэксперты рассказали, как правильно подготовить машину к зиме Общество

Подготовка автомобиля к зимнему сезону — это важный этап, который поможет избежать множества проблем. Зимний период в России может быть особенно суровым, и автомобиль должен быть готов к таким условиям. Автомобильный журналист Пётр Баканов и автоэксперт Василий Кисенков разработали чек-лист для водителей, сообщает 360.ru.

1. Переход на зимнюю резину

Один из самых важных аспектов подготовки автомобиля к зиме — это своевременная замена летней резины на зимнюю. Это необходимо сделать до наступления холодов, чтобы обеспечить безопасное управление на скользких дорогах. Решение о смене резины зависит от индивидуальных условий эксплуатации и состояния машины. Важно заранее проверить состояние зимних шин и, если они изношены, приобрести новый комплект.

2. Проверка заряда аккумулятора

Заряд аккумулятора играет ключевую роль в работе автомобиля зимой. Чтобы проверить уровень заряда, можно использовать ареометр, если у вас свинцово-кислотная АКБ с жидким электролитом. Эксперты советуют не ждать, пока аккумулятор полностью разрядится. В случае необходимости его можно дозарядить или заменить.

3. Замена моторного масла

Если в вашем регионе зимой ожидаются сильные морозы, рекомендуется заменить моторное масло на более текучее. Это поможет избежать проблем с прокачиваемостью масла при низких температурах. Замену масла следует проводить чаще, чем указано в рекомендациях производителя. Для турбированных автомобилей это каждые 5–7 тысяч километров, а для атмосферных — раз в 10 тысяч километров.

4. Проверка систем автомобиля

Перед зимой важно провести полное техническое обслуживание автомобиля. Рекомендуется проверить состояние всех воздушных фильтров, включая салонный. Засорённые фильтры могут привести к ухудшению работы двигателя и увеличению расхода топлива.

Также стоит проверить состояние антифриза и тормозной жидкости с помощью рефрактометра. Это поможет убедиться в их морозостойкости и отсутствии влаги. Лучше регулярно проверять пыльники, втулки и амортизаторы. Это поможет предотвратить неисправности на начальном этапе и избежать дорогостоящего ремонта.

5. Уход за уплотнителями и замками

Чтобы избежать проблем с примерзанием дверей, резиновых уплотнителей и замков, рекомендуется обработать их силиконом. Это поможет сохранить их работоспособность в холодное время года.

6. Мытьё автомобиля зимой

В зимний период рекомендуется посещать мойку один раз в одну-две недели. Это поможет удалить реагенты, которые могут скапливаться на колесах и в салоне. Также можно попросить в сервисе обработать днище и полости специальными средствами для защиты от пескосоляной смеси.

7. Заправка автомобиля зимой

Особое внимание следует уделить выбору топлива зимой. Рекомендуется заправлять автомобиль только на проверенных заправках, особенно если у вас дизельный автомобиль. Зимнее дизельное топливо имеет более низкий порог замерзания.

Также рекомендуется держать бензобак полным. Это поможет минимизировать образование конденсата, который может замерзнуть и привести к проблемам с топливной системой.

8. Замена щеток стеклоочистителя

Зимние дворники отличаются от летних и предназначены для работы в условиях низких температур. Летние дворники хуже очищают грязь и могут забиваться водой, которая затем замерзает. Не рекомендуется отстукивать дворники, так как это может привести к повреждению лобового стекла.