Автоэксперт Осипов дал советы, как зимой защитить автомобиль от крыс Общество

Фото: сгенерировано с помощью ИИ

С наступлением холодов крысы стали чаще проникать в автомобили россиян в поисках тепла. Эти грызуны не только доставляют неудобства, но и могут нанести серьёзный вред транспортным средствам, перегрызая внутренние провода. Автоэксперт Андрей Осипов в разговоре с 360.ru дал несколько рекомендаций по защите автомобилей от этой проблемы.

Для владельцев гаражей Осипов посоветовал тщательно герметизировать помещение. Это предотвратит доступ крыс к автомобилям, которые хранятся в гаражах. Для тех, кто оставляет машины на улице, эксперт рекомендовал использовать ультразвуковые отпугиватели.

"Эти устройства доступны по цене и могут питаться от батарейки или автомобильной сети. Они эффективны и помогут защитить автомобиль от грызунов", — отметил Осипов.

Эксперт также упомянул о специальных спреях, которые отпугивают крыс. Однако он выразил сомнения в их эффективности, особенно в условиях эксплуатации автомобиля, поскольку мотор автомобиля нагревается во время работы, и спрей быстро испаряется. Поэтому, подчеркнул Осипов, надёжнее использовать герметизацию места хранения автомобиля или установить ультразвуковой отпугиватель.

Он подтвердил, что проблема проникновения крыс в автомобили действительно существует, и ответственность за это лежит на местных властях, которые не предпринимают достаточных мер для борьбы с грызунами.