Суд оштрафовал жителя Балахны за уклонение от армии

Балахнинский городской суд рассмотрел дело местного жителя, обвиняемого в уклонении от прохождения военной службы., сообщила пресс-служба суда.
Согласно материалам дела, мужчина неоднократно пытался оспорить решения призывной комиссии в судебном порядке. Однако, несмотря на отсутствие уважительных причин, он не являлся в военкомат в установленное время.
На основании части 1 статьи 328 Уголовного кодекса РФ суд признал его виновным в уклонении от военной службы по призыву.
В качестве наказания подсудимому назначен штраф в размере 60 тысяч рублей. На данный момент приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что нижегородцев будут призывать в армию круглый год.
