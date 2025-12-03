Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 декабря 2025 20:00Нижегородским бойцам СВО подарили грузопассажирский автомобиль
03 декабря 2025 19:19Нижегородский центр борьбы со СПИД признан лучшим в России
03 декабря 2025 19:00Суд оштрафовал жителя Балахны за уклонение от армии
03 декабря 2025 18:27Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox на территории РФ
03 декабря 2025 18:06Парковку запретят на участке Славянской в Нижнем Новгороде с 24 декабря
03 декабря 2025 18:02Гостиницу хотят построить рядом с Нижегородским цирком
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:27Аномально теплая погода ожидается в Нижегородской области в начале зимы
03 декабря 2025 17:12Почти 39 тысяч пациентов приняли в "Поездах здоровья" в январе-ноябре 2025 года
03 декабря 2025 17:00Дорогу в Почаинском овраге не откроют до ноября 2026 года
Общество

Суд оштрафовал жителя Балахны за уклонение от армии

03 декабря 2025 19:00 Общество
Суд оштрафовал жителя Балахны за уклонение от армии

Балахнинский городской суд рассмотрел дело местного жителя, обвиняемого в уклонении от прохождения военной службы., сообщила пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, мужчина неоднократно пытался оспорить решения призывной комиссии в судебном порядке. Однако, несмотря на отсутствие уважительных причин, он не являлся в военкомат в установленное время.

На основании части 1 статьи 328 Уголовного кодекса РФ суд признал его виновным в уклонении от военной службы по призыву.

В качестве наказания подсудимому назначен штраф в размере 60 тысяч рублей. На данный момент приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что нижегородцев будут призывать в армию круглый год.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Армия Балахна Суд
Поделиться:
Новости по теме
15 октября 2025 18:16Первые 50 нижегородских призывников отправились к месту службы
08 октября 2025 10:20Список "непризывных" болезней урезали для нижегородцев
22 сентября 2025 16:16Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных