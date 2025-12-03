Суд оштрафовал жителя Балахны за уклонение от армии Общество

Балахнинский городской суд рассмотрел дело местного жителя, обвиняемого в уклонении от прохождения военной службы., сообщила пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, мужчина неоднократно пытался оспорить решения призывной комиссии в судебном порядке. Однако, несмотря на отсутствие уважительных причин, он не являлся в военкомат в установленное время.

На основании части 1 статьи 328 Уголовного кодекса РФ суд признал его виновным в уклонении от военной службы по призыву.

В качестве наказания подсудимому назначен штраф в размере 60 тысяч рублей. На данный момент приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что нижегородцев будут призывать в армию круглый год.