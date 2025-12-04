Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Экс-спикера нижегородской думы Олега Лавричева доставили в суд для приговора

Экс-спикера нижегородской думы Олега Лавричева доставили в суд для приговора

Бывшего председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева доставили в Арзамасский городской суд, где 4 декабря ему предстоит выслушать приговор по уголовному делу. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород".

Лавричев сказал журналистам, что вину не признает, рассчитывает на оправдательный приговор. 

Напомним, Лавричев был арестован в апреле прошлого года по обвинению в растрате. Впоследствии в деле появились дополнительные эпизоды, после чего он досрочно сложил депутатские полномочия.

Следствие инкриминирует экс-спикеру растрату, мошенничество и отмывание средств, полученных преступным путем. Суммарный ущерб, причиненный действиями фигуранта, оценивается более чем в 60 млн рублей.

По делу также проходит бывшая руководитель юридического отдела АПЗ Светлана Смирнова. Она признала свою вину. Гособвинитель запросил для нее условное наказание, а для Лавричева — 12 лет лишения свободы в колонии общего режима.

