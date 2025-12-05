Около 49 тысяч консультаций оказал региональный центр "Мой бизнес" и его филиалы в 2025 году Экономика

Фото: Городецкий филиал центра "Мой бизнес"

Специалисты регионального центра «Мой бизнес» и его филиалов в муниципалитетах провели около 49 тысяч консультаций предпринимателей за 11 месяцев 2025 года. Это примерно на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такая форма поддержки предоставляется в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Сегодня предпринимателям доступна комплексная государственная поддержка на всех этапах развития бизнеса – от идеи до выхода на международный рынок. Консультации по всем действующим программам поддержки нижегородские предприниматели могут получить в региональном центре «Мой бизнес» или в одном из 43 его филиалов», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Он добавил, что специалисты центра отвечают на вопросы предпринимателей по телефону горячей линии, в мессенджерах, по почте, через платформу «МСП.РФ», сайт «мойбизнес52.рф» и на личных приемах. С начала года сотрудники областного центра «Мой бизнес» и его филиалов в муниципалитетах обработали около 30 тысяч обращений очно, более 8 тысяч – по телефону горячей линии, еще более 10 тысяч консультаций было проведено в формате онлайн через мессенджеры, почту, сайт, соцсети и платформу «МСП.РФ».

Наибольшее количество обращение касалось регистрации бизнеса, привлечения льготного кредитования, порядка и условий заключения социального контракта и составления бизнес-плана.

Вся контактная информация центра «Мой бизнес» и его филиалов размещена на сайте: мойбизнес52.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94.

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжится в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».