Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Культура и отдых

05 декабря 2025 18:03 Культура и отдых
Будущее местного самоуправления и туризма обсудили на Совете законодателей ПФО

Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО

5 декабря в Казани на заседании Совета законодателей ПФО участники обсудили правовые основы местного самоуправления и развитие внутреннего туризма в ПФО.

В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, председатель Совета законодателей ПФО, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Константин Косачев, а также представители законодательной и исполнительной власти регионов округа, члены молодежного парламента ПФО.

В ходе заседания Игорь Комаров отметил, что в целом в ПФО около половины жителей округа положительно оценивают работу местных властей. По словам полпреда, значительные резервы для совершенствования управленческих подходов появились благодаря изменениям системы организации местного самоуправления, закреплённым Федеральным законом №33-ФЗ от 20 марта 2025 г. Так, новшества расширяют использование одноуровневой модели местного самоуправления. При этом сохраняется двухуровневая модель там, где это необходимо для обеспечения эффективности и комплексности управления. Этот гибкий подход позволяет сокращать дублирование функций и ускорять принятие решений в интересах жителей и бизнеса. Для повышения качества обратной связи обновлены форматы участия граждан в процессе принятия решений (сходы, опросы, публичные слушания, инициативные проекты и др.).

По мнению полпреда, повышение эффективности управления и качества жизни граждан во многом зависит от тесного взаимодействия органов государственной власти, муниципалитетов и институтов гражданского общества. Важная роль здесь у развития управленческих моделей, которые способствуют прозрачности и ответственной работе в экономической и социальной сферах. В рамках нового законодательства в регионах округа идет активная работа по переходу на современные системы управления.

В ходе дискуссии председатель Совета законодателей ПФО Евгений Люлин подчеркнул, что «обновленное законодательство дало право выбора модели местного самоуправления исходя из региональной специфики, и сегодня стоит задача перераспределить полномочия муниципальной и региональной власти».

По второму вопросу повестки Игорь Комаров отметил, что туризм – двигатель жизни регионов, о чем неоднократно говорил Президент Владимир Путин. Так, за 3 года турпоток в ПФО вырос на 25% (при 19,6% – в РФ). За 9 месяцев 2025 года это почти 16 млн поездок. Полпред также обратил внимание на проблемы. «Сейчас туризм в экономике округа занимает около 2,2% от валового регионального продукта при 2,9% по России. Основные трудности – бюрократия, недостаток инфраструктуры, например гостиниц в удалённых районах, нехватка профессиональных кадров, сезонность. Чтобы эти факторы устранить, должна быть законодательная база, прозрачное управление на местах. Уверен, что новые возможности появятся и в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». В его реализации участвует весь округ – на региональном уровне необходимо разработать дополнительные меры, учитывая особенности каждой территории. Нужен системный подход, чтобы раскрыть потенциал и регионов, и всего округа», – подчеркнул Игорь Комаров.

Рустам Минниханов отметил, что «современные туристические проекты и цифровые сервисы для путешественников не только открывают новые возможности для знакомства с богатым наследием России, но и способствуют социально-экономическому росту регионов. Важно увеличить туристский поток и создать условия, чтобы каждый гость уезжал с желанием вернуться. Поэтому популяризация уникальных культурных и природных объектов и развитие современной инфраструктуры позволят нам вывести внутренний туризм на новый уровень».

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин рассказал об опыте региона. По его словам, в 2024 году республика приняла 4,3 млн туристов. «На ближайшее время ставим амбициозную задачу – перевалить за 5 миллионов. По итогам прошлого года мы вошли в топ-10 в России и на первом месте в ПФО по основным параметрам отрасли», – сказал председатель Госсовета.

Константин Косачев в ходе обсуждения рекомендовал для привлечения туристов, в том числе иностранных, объединять ресурсы и создавать межрегиональные проекты.

В конце заседания Игорь Комаров поблагодарил законодателей за работу и вручил поощрение Президента России председателю Курултая Республики Башкортостан Евгению Толкачеву, а также вручил почетную грамоту полпреда Фариду Мухаметшину.

В этот же день участникам заседания был представлен проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ – «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья», реализуемый в округе при поддержке полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова, Президентского фонда культурных инициатив и проекта «ДНК России».

Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
