Последние новости рубрики Культура и отдых
18 апреля 2026 07:00
Эксклюзив
Книгу о "папе бегемотов" Тофике Ахундове презентовали в Нижнем Новгороде
17 апреля 2026 20:06
Эксклюзив
Съемки второго сезона "Камбэка" начнутся в Нижнем Новгороде осенью
17 апреля 2026 11:44
Тактильный макет памятника Горькому снова установили в Нижнем Новгороде
16 апреля 2026 11:58
Нижегородцы оформили более 160 тысяч Пушкинских карт
16 апреля 2026 11:13
Анна Бегунова выступила перед нижегородскими студентами с "Чтецкой программой"
15 апреля 2026 17:55
Дом первых руководителей ВНИИЭФ в Сарове выставили на торги
15 апреля 2026 17:15
Нижегородцам показали закулисье циркового шоу "Песчаная сказка"
15 апреля 2026 10:59
В США начались съемки сериала с Марком Эйдельштейном в главной роли
14 апреля 2026 17:34
На Wink выходит вторая новелла военного детектива "СМЕРШ 4"
13 апреля 2026 18:22
Почти 80 нижегородских библиотек присоединятся к "Библионочи"
Культура и отдых

Книгу о "папе бегемотов" Тофике Ахундове презентовали в Нижнем Новгороде

18 апреля 2026 07:00 Культура и отдых
Книгу о папе бегемотов Тофике Ахундове презентовали в Нижнем Новгороде

Фото: Мария Орлова

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижнем Новгороде прошла презентация книги о народном артисте России и Азербайджана Тофике Ахундове "Папа бегемотов. История о дрессуре и жизни" (6+). Человеке, чья жизнь в цирке стала эпохой и примером того, как призвание способно изменить судьбу. На мероприятии присутствовал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Тофик Ахундов — единственный в мире дрессировщик, который более 30 лет работает с группой бегемотов, одних из самых сложных и непредсказуемых животных. Более 60 лет выходит на манеж, а в 84 года до сих пор работает с животными и является ведущим артистом цирка Гии Эрадзе.

Директор продюсерского центра "Королевского цирка Гии Эрадзе" Элина Айдунова рассказала, что идея книги родилась во время гастролей в Симферополе. Тофик Ахундов по вечерам заходил к коллегам и делился историями — о гастролях, о животных, о манеже. Эти рассказы так поразили команду, что было решено сохранить их в книге — без прикрас и художественных преувеличений, только точные факты. Презентацию книги приурочили к Международному дню цирка, который отмечается в третью субботу апреля.

Сам артист признаётся: писать мемуары не собирался. 

Многое в его жизни происходило впервые — и не только для него самого, но и для мирового цирка. Он стал первым человеком в мире, кто начал работать с группой бегемотов. До него с этими животными выступали максимум по одному‑двум, но полноценной групповой работы, взаимодействия гиппопотамов между собой, трюков — такого не существовало.

"Чтобы они взаимодействовали между собой — до меня этого никогда не было", — подчеркнул он.

Позже на манеже одновременно работали четыре гиппопотама. Артист создавал трюки с учетом их сложной анатомии. "У них огромная голова, короткие ножки. Возможности ограничены. Но где вы видели, чтобы бегемот ногой отбивал мяч? Нигде не было", — рассказал он.

В его карьере было и другое "впервые". Он вывел бегемота на американскую арену в цирке с 250‑летней историей. Впервые бегемота привезли на телевидение — сначала в России, затем в США, где артист дал интервью на ABC на фоне декораций Нью‑Йорка.

Один из его подопечных — бегемот по кличке Злат — снялся в фильме "Красавица" (6+), который вышел на экраны в феврале. Это был настоящий артист, а не компьютерная графика. По словам Тофика Ахундова, в истории кинематографа, чтобы в кино не просто лежал или стоял, а именно играл живой бегемот, - подобных примеров практически не было.

Путь к дрессуре для Ахундова тоже стал шагом в неизвестность. Он начинал в цирке как эквилибрист, был лауреатом и гастролировал по миру. "Вся работа была на одной руке. Плечи болят до сих пор", — признался он.

Решение сменить жанр пришло во время гастролей в Австралии. При этом у него не было династийной поддержки и опыта работы с животными.

"Я выбрал самое сложное — бегемота. Ни к кому на стажировку не пошел. Только смотрел в зоопарках, как их кормят. Сам начал с нуля", — рассказал Ахундов. Первые полгода, по его словам, "ничего не получалось", но затем появились результаты.

Особое место в жизни и работе дрессировщика занимает его супруга Людмила. Она с самого начала работала рядом с ним, выкармливала животных, ухаживала за ними, занималась обезьянами. "Мама‑бегемот", - пошутил Ахундов.

По его словам, без неё этот путь был бы невозможен.

Фото из архива шоу продюсерского центра Гии Эрадзе "Песчаная сказка" (0+).

Тофик Ахундов с большой теплотой и знанием дела рассказывает и о характере и повадках своих питомцев, отмечая, что все бегемоты абсолютно разные по характеру, очень умные, ревнивые и способны испытывать привязанность к человеку, чувствуя его настроение. По его словам, в работе с ними ключевую роль играет дисциплина и любовь, ведь только при уважении и доверии животные раскрываются и начинают выполнять сложные трюки.

Интересна и история его группы бегемотов: поначалу он был уверен, что у него три самки, однако через год выяснилось, что один из них — самец, что также стало уникальным случаем для цирка. Более того, в их коллективе сложилась необычная иерархия: вожаком стала самка Яна.

"Цирк — это вся моя жизнь", — подытожил он.

Ранее журналистам показали, какие сокровища хранит библиотека ННГУ. 

Новости по теме
15 апреля 2026 17:15
Нижегородцам показали закулисье циркового шоу "Песчаная сказка"
10 марта 2026 10:16
Эдгард Запашный пригласил в цирк юного нижегородца, которому не продали букет
Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
