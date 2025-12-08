Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
08 декабря 2025 18:00Нижний Новгород может добиться списания 8,5 млрд рублей бюджетных кредитов
08 декабря 2025 17:06Еще 12,4 млрд рублей направят на продление Автозаводской линии метро
08 декабря 2025 15:15Synergetic остановил выпуск геля по предупреждению нижегородской ФАС
08 декабря 2025 15:00Нижегородцам рассказали, как не потратить всю зарплату на новогодних распродажах
08 декабря 2025 14:14Медианная зарплата в Нижегородской области достигла 74,8 тысячи рублей
08 декабря 2025 12:24Что будет с ключевой ставкой и кредитами в 2026 году, рассказали в ВТБ
08 декабря 2025 11:5626 участков изымают у собственника для строительства обхода Балахны
08 декабря 2025 11:26Нижегородский минфин внес в ЗСНО проект поправок к бюджету 2026 года
08 декабря 2025 09:57Школа "Женщины участников СВО" открылась при Нижегородском кадровом центре
08 декабря 2025 09:4718,7% нижегородских семей могут позволить покупку недорогой машины
Экономика

Нижний Новгород может добиться списания 8,5 млрд рублей бюджетных кредитов

08 декабря 2025 18:00 Экономика
Нижний Новгород может добиться списания 8,5 млрд рублей бюджетных кредитов

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Нижний Новгород может рассчитывать на частичное списание бюджетных кредитов на сумму 8,5 млрд рублей. Как рассказали НИА "Нижний Новгород" в региональном министерстве финансов, это станет возможным в рамках соглашений о реструктуризации задолженности, заключённых с девятью муниципалитетами Нижегородской области.

Общая сумма реструктурированных долгов, полученных муниципалитетами в 2021-2022 годах, составляет 15,3 млрд рублей. Из них к списанию в период с 2025 по 2030 год может подлежать до 10,2 млрд рублей. Основная часть этой суммы — доля Нижнего Новгорода.

Однако списание долгов возможно только при соблюдении ряда условий, уточнили в минфине. Средства, которые высвобождаются за счёт реструктуризации, должны быть направлены строго на определённые цели. Среди них — переселение граждан из аварийного жилья, закупка техники для дорожных работ, а также поддержка организаций, работающих в сфере теплоснабжения и водоснабжения.

В течение 2025 года минфин проводит проверку фактических расходов, чтобы оценить целевое использование средств за прошлый год. Завершить этот аудит и принять решение о списании части задолженности планируется до конца 2025 года.

Аналогичные проверки будут проводиться ежегодно до 2030 года. По их итогам возможно дальнейшее списание долгов при подтверждении соблюдения всех условий.

Ранее сообщалось, что нижегородский минфин подготовил проект поправок в бюджет на 2026 год. Также стало известно, что бюджет Нижнего Новгорода на 2025 год увеличили почти на 200 млн рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет Кредиты Минфин
Поделиться:
Новости по теме
27 ноября 2025 16:29Евгений Люлин рассказал о социальной направленности бюджета-2026
24 ноября 2025 17:46Шаронов рассказал о работе над бюджетом-2026 в условиях кризиса
24 ноября 2025 15:00Бюджет Нижегородской области на 2025 год пересчитали
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных