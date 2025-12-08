Нижний Новгород может добиться списания 8,5 млрд рублей бюджетных кредитов Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Нижний Новгород может рассчитывать на частичное списание бюджетных кредитов на сумму 8,5 млрд рублей. Как рассказали НИА "Нижний Новгород" в региональном министерстве финансов, это станет возможным в рамках соглашений о реструктуризации задолженности, заключённых с девятью муниципалитетами Нижегородской области.

Общая сумма реструктурированных долгов, полученных муниципалитетами в 2021-2022 годах, составляет 15,3 млрд рублей. Из них к списанию в период с 2025 по 2030 год может подлежать до 10,2 млрд рублей. Основная часть этой суммы — доля Нижнего Новгорода.

Однако списание долгов возможно только при соблюдении ряда условий, уточнили в минфине. Средства, которые высвобождаются за счёт реструктуризации, должны быть направлены строго на определённые цели. Среди них — переселение граждан из аварийного жилья, закупка техники для дорожных работ, а также поддержка организаций, работающих в сфере теплоснабжения и водоснабжения.

В течение 2025 года минфин проводит проверку фактических расходов, чтобы оценить целевое использование средств за прошлый год. Завершить этот аудит и принять решение о списании части задолженности планируется до конца 2025 года.

Аналогичные проверки будут проводиться ежегодно до 2030 года. По их итогам возможно дальнейшее списание долгов при подтверждении соблюдения всех условий.

