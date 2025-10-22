Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Бюджет Нижнего Новгорода увеличили более чем на 200 млн рублей

Бюджет Нижнего Новгорода увеличили более чем на 200 млн рублей

Бюджет Нижнего Новгорода на 2025 год пересмотрен и в итоге увеличен на 206,3 миллиона рублей. Такое решение приняли депутаты думы на заседании 22 октября.

Дополнительные средства направят на реализацию ряда городских проектов. Среди них — создание новой модельной библиотеки, закупка спортивного инвентаря, а также ремонт дорог на улицах Славянская и Короленко. Кроме того, часть средств пойдёт на строительство многоквартирных домов.

Также за счёт собственных доходов планируется увеличить финансирование на компенсацию затрат муниципального предприятия "Нижегородское метро" и оказание адресной поддержки отдельным категориям граждан.

После корректировки бюджетные параметры составляют: доходы — 73 768,5 млн рублей, расходы — 77 467,6 млн рублей. Дефицит бюджета — 3699,1 млн рублей.

Также на заседании народные избранники утвердили новое Положение о бюджетном процессе. Документ устанавливает единые правила формирования и исполнения бюджета для всего муниципального образования, включая сроки, этапы и порядок принятия решений.

Председатель думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов подчеркнул, что создание общей финансовой базы — важный шаг в формировании нормативной системы объединённого муниципалитета.

"Идёт формирование нормативной базы "большого" Нижнего Новгорода, и то, что мы начали именно с финансовой составляющей, — очень логично. По большому счёту, именно консолидируя бюджет, мы можем говорить о настоящем, фактическом объединении Нижнего Новгорода и Кстовского района", — отметил он.

Ранее сообщалось, что нижегородская дума одобрила передачу 50 квартир для сирот в муниципальную собственность, а также поддержала создание двух АНО.

 

Бюджет Гордума
