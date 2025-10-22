Бюджет Нижнего Новгорода увеличили более чем на 200 млн рублей Экономика

Бюджет Нижнего Новгорода на 2025 год пересмотрен и в итоге увеличен на 206,3 миллиона рублей. Такое решение приняли депутаты думы на заседании 22 октября.

Дополнительные средства направят на реализацию ряда городских проектов. Среди них — создание новой модельной библиотеки, закупка спортивного инвентаря, а также ремонт дорог на улицах Славянская и Короленко. Кроме того, часть средств пойдёт на строительство многоквартирных домов.

Также за счёт собственных доходов планируется увеличить финансирование на компенсацию затрат муниципального предприятия "Нижегородское метро" и оказание адресной поддержки отдельным категориям граждан.

После корректировки бюджетные параметры составляют: доходы — 73 768,5 млн рублей, расходы — 77 467,6 млн рублей. Дефицит бюджета — 3699,1 млн рублей.

Также на заседании народные избранники утвердили новое Положение о бюджетном процессе. Документ устанавливает единые правила формирования и исполнения бюджета для всего муниципального образования, включая сроки, этапы и порядок принятия решений.

Председатель думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов подчеркнул, что создание общей финансовой базы — важный шаг в формировании нормативной системы объединённого муниципалитета.

"Идёт формирование нормативной базы "большого" Нижнего Новгорода, и то, что мы начали именно с финансовой составляющей, — очень логично. По большому счёту, именно консолидируя бюджет, мы можем говорить о настоящем, фактическом объединении Нижнего Новгорода и Кстовского района", — отметил он.

