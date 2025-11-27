Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Экономика

Евгений Люлин рассказал о социальной направленности бюджета-2026

27 ноября 2025 16:29 Экономика
Евгений Люлин рассказал о социальной направленности бюджета-2026

Депутаты нижегородского Заксобрания рассмотрели в первом чтении проект регионального бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов на сегодняшнем заседании.

Как подчеркнул председатель регионального парламента Евгений Люлин, утвердить главный финансовый документ необходимо до завершения текущего года. Это позволит своевременно выполнить социальные обязательства перед жителями области и обеспечить устойчивое развитие региона в условиях непростой экономической ситуации.

Согласно представленному проекту, доходы областной казны в 2026 году составят 332,2 миллиарда рублей. В 2027 году они вырастут до 360,4 миллиарда, а в 2028 году достигнут 381,1 миллиарда рублей. Расходная часть бюджета на 2026 год запланирована в объеме 354,5 миллиарда рублей, на 2027 год — 371,8 миллиарда, а на 2028 год — 391,1 миллиарда рублей.

Более 95% всех расходов будет направлено на реализацию 34 государственных программ, действующих в регионе. При этом, как отметил Евгений Люлин, бюджет сохраняет выраженную социальную направленность.

"Более 60% всех средств будет направлено на поддержку ключевых сфер социальной политики. Это необходимо для сохранения стабильности и помощи жителям области. В числе приоритетов — новая демографическая программа "Основа", меры поддержки участников СВО и их семей, а также помощь льготным категориям граждан", — сообщил Люлин.

Кроме того, в бюджете сохраняется финансирование масштабных инфраструктурных проектов. По словам председателя, власти продолжат искать внутренние резервы для пополнения казны и будут вести диалог с бизнесом о возможных мерах поддержки.

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил, что экономическая нестабильность требует пересмотра привычных подходов к управлению финансами.

"Кризис — это не только вызов, но и возможность для повышения эффективности бюджетного планирования. В 2026 году мы сосредоточим усилия на выполнении социальных обязательств и продолжении уже запущенных инфраструктурных инициатив", — подчеркнул он.

Председатель комитета по бюджету и налогам ЗСНО Александр Шаронов сообщил, что в ходе заседания депутаты обсудили ключевые параметры бюджета: прогноз по налоговым поступлениям, объем ассигнований на публичные обязательства и межбюджетные отношения.

"Следующий этап — второе чтение, которое состоится в декабре. Тогда мы рассмотрим распределение средств по конкретным статьям, программам и объектам. После этого документ будет принят окончательно", — добавил Шаронов.

Ранее сообщалось, что на ремонт и строительство нижегородских школ планируется направить 2,2 млрд рублей. А на поддержку семей с детьми в Нижегородской области выделят 27 млрд рублей.

