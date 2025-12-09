Нижний Новгород получил 7,4 млн рублей на ликвидацию свалок в 2025 году Общество

Фото: Александр Воложанин

В 2025 году Нижнему Новгороду из областного бюджета было выделено около 7,4 млн рублей на ликвидацию девяти несанкционированных свалок в четырёх районах города. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской думы по экологии, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Как рассказал первый замдиректора департамента благоустройства Алексей Краснов согласно условиям субсидирования, средства выделяются на ликвидацию свалок объемом свыше тысячи кубометров. Однако, по его словам, часть средств удалось сэкономить при заключении муниципальных контрактов, что позволило ликвидировать и менее крупные объекты.

Городской бюджет участвовал в финансировании на условиях софинансирования — доля составила 1% от общей суммы.

В некоторых районах работы по устранению свалок продолжаются и в настоящее время.

Ранее сообщалось, что дополнительно на борьбу с несанкционированными свалками из бюджета Нижнего Новгорода выделят еще 6,6 млн рублей. Эти средства будут получены за счет перераспределения бюджета — сокращения расходов на комплексное благоустройство общественных территорий.

Также стало известно, что границы Нижнего Новгорода поменяют для ликвидации свалки на Московском шоссе.