На ликвидацию свалок в Нижнем Новгороде направят еще 6,6 млн рублей Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

На ликвидацию несанкционированных свалок в Нижнем Новгороде направят еще 6,6 млн рублей. Об этом на заседании постоянной комиссии гордумы по экологии сообщил директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Чиновник выступил с докладом об очередной корректировке бюджета. По его словам, по департаменту благоустройства предлагается перераспределить расходы на 10 млн рублей. Так, на устройство, содержание и ремонт контейнерных площадок направить дополнительно 3,4 млн рублей, а на ликвидацию несанкционированных свалок - 6,6 млн. Но при этом будут уменьшены расходы на мероприятия по комплексному благоустройству общественных территорий.

Ранее сообщалось, что 13 ноября произошел очередной пожар на стихийной свалке на Московском шоссе. Региональный СК возбудил уголовное дело, доклад по которому запросил Александр Бастрыкин. В следственном управлении отметили, что есть судебное решение о ликвидации объекта, однако работы до сих пор не выполнены. В минэкологии заявили: чтобы расчистить свалку на Московском шоссе необходимо изменить границы Нижнего Новгорода. Ведомство обратилось с данным аргументом в суд, который перенёс срок ликвидации свалки на 18 месяцев — до марта 2027 года.