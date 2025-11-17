Бастрыкин потребовал доклад по делу о свалке на Московском шоссе Происшествия

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по уголовному делу о возгорании на стихийной свалке в Нижнем Новгороде.

Как уточнили в региональном управлении СКР, по факту нарушения природоохранного законодательства открыто дело, идет следствие. Уже установлено, что в районе Московского шоссе с 2017 года действует несанкционированный полигон, куда свозят бытовые, строительные и промышленные отходы.

Свалка регулярно загорается, что приводит к выбросу в атмосферу токсичных веществ, загрязнению почвы и подземных вод. Это создает угрозу для окружающей среды и здоровья местных жителей.

Несмотря на многочисленные жалобы граждан и решение суда о ликвидации свалки, работы по ее рекультивации до сих пор не начаты.

Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину представить как предварительные, так и окончательные результаты расследования.

Ход исполнения поручения находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин заинтересовался нелегальной свалкой в Кстовском районе.