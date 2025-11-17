Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
17 ноября 2025 11:28Бастрыкин потребовал доклад по делу о свалке на Московском шоссе
17 ноября 2025 11:13Сбытчика наркотиков поймали в Шахунье: ему грозит до 15 лет
17 ноября 2025 09:00Водитель ВАЗа разбился насмерть в Дальнеконстантиновском районе
17 ноября 2025 07:30Украинский дрон сбили над Нижегородской областью
16 ноября 2025 15:19Полицейские поймали наркоторговца и его клиента в Нижнем Новгороде
16 ноября 2025 14:38Легковушка вылетела с дороги в Бутурлинском районе: пострадали дети
16 ноября 2025 13:32Фура улетела в кювет под Нижним Новгородом из-за погодных условий
16 ноября 2025 12:18Несколько деревянных построек загорелись утром в Канавине
16 ноября 2025 10:09Пешехода сбили на "зебре" в Дзержинске: пострадавший в больнице
15 ноября 2025 17:18133 антикоррупционных дела направили в суд нижегородские следователи в 2025 году
Происшествия

Бастрыкин потребовал доклад по делу о свалке на Московском шоссе

17 ноября 2025 11:28 Происшествия
Бастрыкин потребовал доклад по делу о горящей свалке на Московском шоссе

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по уголовному делу о возгорании на стихийной свалке в Нижнем Новгороде.

Как уточнили в региональном управлении СКР, по факту нарушения природоохранного законодательства открыто дело, идет следствие. Уже установлено, что в районе Московского шоссе с 2017 года действует несанкционированный полигон, куда свозят бытовые, строительные и промышленные отходы.

Свалка регулярно загорается, что приводит к выбросу в атмосферу токсичных веществ, загрязнению почвы и подземных вод. Это создает угрозу для окружающей среды и здоровья местных жителей.

Несмотря на многочисленные жалобы граждан и решение суда о ликвидации свалки, работы по ее рекультивации до сих пор не начаты.

Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину представить как предварительные, так и окончательные результаты расследования.

Ход исполнения поручения находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин заинтересовался нелегальной свалкой в Кстовском районе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Александр Бастрыкин Свалки Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
29 октября 2025 18:13СК завел дело на мигранта, напавшего на автобус в Нижнем Новгороде
29 октября 2025 14:19Бастрыкину доложат о травле школьницы в Нижегородской области
22 октября 2025 19:49Бастрыкина заинтересовал затопленный дом в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных