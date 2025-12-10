Нижегородская область — в лидерах по объему введенных коммунальных сетей Общество

Коммунальную инфраструктуру продолжают модернизировать в регионах РФ. В частности, работа проводится в рамках трех федеральных механизмов, реализуемых с привлечением субсидий из федерального бюджета и льготных займов за счет средств Фонда национального благосостояния.

"Жилищно-коммунальное хозяйство – сфера, с которой все мы сталкиваемся каждый день. Важно, чтобы эта система работала бесперебойно. Здесь еще есть вызовы, в том числе связанные с исторически накопившимся износом объектов коммунальной инфраструктуры, но мы поступательно ведем работу по их модернизации", - отметил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

В составе стартовавшего в 2025 году по поручению президента нацпроекта "Инфраструктура для жизни" реализуется федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры". Кроме того, в регионах продолжается работа по ранее разработанным инструментам обновления ЖКХ. Это две программы с участием финансовой поддержки из федерального бюджета и еще одна – с привлечением льготных займов из Фонда национального благосостояния.

Как уточнил Хуснуллин, преимущественно по ним прокладывают и обновляют коммунальные сети, также ведется возведение и модернизация площадных объектов, например, котельных, очистных сооружений и центральных тепловых пунктов. Всего на сегодняшний день введено в эксплуатацию 4,2 тысячи км инженерных сетей, включая 2 тысячи км сетей водоснабжения, 1,7 тысячи км – теплоснабжения и 441,6 км – водоотведения. Кроме того, ввели 481 площадной объект, 367 из них относятся к сфере теплоснабжения.

По словам зампреда правительства, среди федеральных округов наибольший объем инженерных сетей по этим программам ввели в ПФО – 1,4 тысячи км, ЦФО– 799,4 км, УФО – 615,2 км, СКФО – 392,4 км и СФО – 357,8 км.

Оператором этих программ под кураторством Минстроя выступает Фонд развития территорий.

"Пятерку регионов – лидеров по объему введенных сетей возглавляет Нижегородская область, где ввели в эксплуатацию 273,8 км. На втором месте Республика Башкортостан с показателем 269,3 км, на третьем – Смоленская область, где ввели 255,6 км, на четвертом – Свердловская область, где модернизировали 232,2 км, на пятом – Ставропольский край, где проложили и обновили 207,3 км сетей. Работа по программам продолжается, до конца года в регионах страны запланирован ввод ещё целого ряда объектов", – рассказал гендиректор Фонда развития территорий Василий Купызин.

Напомним, в сентябре зампред правительства Марат Хуснуллин встретился с главой Нижегородской области Глебом Никитиным. Центральной темой разговора стала реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни".