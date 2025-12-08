Нижегородцам рассказали, как не потратить всю зарплату на новогодних распродажах Экономика

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

С приближением Нового года торговые центры, онлайн-магазины и маркетплейсы запускают масштабные акции и распродажи. Скидки, бонусы, подарки и "горящие предложения" подталкивают покупателей к активному шопингу. И хотя официально "чёрная пятница" проходит в ноябре, на практике сезон скидок растягивается до самого конца декабря.

Праздничная суета и желание порадовать близких (и себя) нередко приводят к тому, что люди тратят больше, чем планировали. Как не поддаться ажиотажу и действительно сэкономить в этот период — редакция НИА "Нижний Новгород" узнала у экспертов.

Экономия начинается с плана

Доцент кафедры торгового дела Института экономики ННГУ имени Н.И. Лобачевского, кандидат экономических наук Инна Большакова отмечает, что в условиях российских реалий глобальные распродажи давно превратились в длительную маркетинговую кампанию, а реальные скидки редко превышают 30%.

"Можно ли получить реальные выгоды в сезон распродаж? Конечно можно, но следует соблюдать ряд правил. Для начала помните, реальная экономия при покупке товаров и услуг в этот период возможна только при условии регулярного мониторинга цен! Следует понимать, что в текущей российской реальности скидки не могут превышать 20-30%, а чаще это лишь 10-20%", — подчеркнула эксперт.

Также важно помнить, что максимальные скидки чаще всего касаются определённых категорий — в прошлом это была электроника и одежда, но сейчас из-за ухода многих иностранных брендов и нестабильного курса рубля даже со скидкой такие товары могут оказаться дороже, чем раньше.

Чек-лист, как не потратить лишнего

1. Заранее готовьтесь к распродаже, минимум за месяц определите 1-2 конкретные цели и зафиксируйте текущие цены;

2. Сравнивайте цены в онлайн и в офлайн-магазинах;

3. Покупайте спокойно: онлайн – лучше с начала распродажи, офлайн – в утренние часы буднего дня;

4. Ищите предложения с повышенным кэшбэком и используйте карты рассрочки (но не кредиты);

5. Не верьте рекламным призывам "-90%". Ориентируйтесь только на проверенную вами цену;

6. Обращайте внимание на наличие сертификатов безопасности или качества на товары, чтобы избежать покупки подделки или "реплики".

"Помните, что глобальная распродажа – это прежде всего глобальное медиа-событие, которое выгодно для продавцов! Участие в ней – это мощная реклама, поддержание узнаваемости бренда и конкурентное позиционирование. По завершении распродажи обязательно будет период заметно сниженного спроса. А продажи не могут замереть в этот период, поэтому могут быть и более существенные скидки, но уже без активной рекламы и анонсирования", — подытожила Большакова.

Скидки бьют не только по кошельку, но и по психике

Психолог Полина Галстян из Центра социально-психологического сопровождения студентов ННГУ объясняет, что в предновогодний период эмоциональное состояние людей меняется.

Скидки вызывают у человека чувство выгоды и эмоционального подъёма, особенно если покупка воспринимается как "подарок себе". При этом массовое поведение окружающих может усиливать давление: если все покупают, значит, и мне нужно. Это психологическое влияние может подтолкнуть к необдуманным тратам.

Кроме того, шопинг в период распродаж нередко становится способом справиться с тревогой или стрессом. Однако, по словам Галстян, такие покупки могут привести к накоплению долгов, особенно если используются кредиты.

Как не попасть в ловушку

Чтобы сэкономить деньги, время и нервы, психолог советует:

Планируйте заранее: составьте список нужных товаров и установите бюджет; Исследуйте предложения: сравнивайте цены на разных сайтах и в магазинах; Подпишитесь на рассылки и соцсети магазинов – там часто публикуют эксклюзивные акции; Используйте фильтры и уведомления, чтобы быстро находить лучшие предложения; Не спешите покупать сразу – подождите дополнительных скидок или акций; Будьте внимательны к условиям – читайте мелкий шрифт и условия возврата; Не забывайте о безопасности – покупайте только на проверенных сайтах. Можно ли реально сэкономить? Да, при правильной подготовке и внимательности можно значительно снизить расходы и избежать лишних стрессов. Главное – планировать и не поддаваться импульсивным покупкам.

Избежать лишних расходов вполне реально, если заранее составить список покупок, установить лимит, сравнивать цены и не поддаваться эмоциям. Советы экспертов помогут не только сохранить финансы, но и встретить Новый год без чувства вины и долгов.

Ранее сообщалось, что новогодние подарки в Нижегородской области подорожали примерно на 10%.