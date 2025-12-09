Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Новогодний фестиваль на Нижегородской ярмарке стартует 12 декабря

Фото: Кира Мишина

Фестиваль "Новый год на Ярмарке" (0+) стартует в Нижнем Новгороде 12 декабря, сообщили организаторы.

Темой этого года стали русские народные сказки, так что гостей встретят знакомые с детства герои: Морозко, Снегурочка, Емеля со щукой, Олень Серебряное копытце и многие другие.

На площади появится всё, что нужно для настоящего зимнего настроения: каток с прокатом коньков, ярмарочный базар, уютная печь, карусель и фотозоны. На улице будут проходить анимационные программы (0+) с участием Деда Мороза и Снегурочки, а в домиках — творческие мастер-классы (0+).

Расписание следующее: 

"Встреча Нового года в Нижнем Новгороде – настоящее путешествие во времени, наполненное духом старины и очарованием современности. На Ярмарке каждый год нижегородцы и гости города словно попадают в мир живой сказки, погружаясь в атмосферу традиционных народных гуляний. Лед и хрустальное звучание коньков на катке добавляют особое волшебство празднику, наполняющему сердца радостью, искренностью и теплом настоящей русской зимы", – поделился министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Официальное открытие (0+) состоится 12 декабря в 16:00 у фонтана. Гостей ждёт выступление фигуристов из школы "Искра", встреча с любимыми сказочными персонажами, а у печи с самоваром развернётся душевное чаепитие — с 16:00 до 17:00.

На ярмарке можно будет не только весело провести время, но и найти подарки и сувениры от нижегородских мастеров. На фудкорте предложат традиционные угощения, а ресторан купеческой кухни "Самоварная" представит специальное зимнее меню.

Фестиваль продлится до 11 января 2026 года при поддержке правительства области и администрации города. Площадка будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00 на Ярмарочной площади (ул. Совнаркомовская, 13). Вход свободный.

Ранее стало известно, какие праздничные мероприятия (0+) ждут нижегородцев в этом году.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных