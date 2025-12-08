Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
08 декабря 2025 17:00Деды Морозы начали заливать каток на Нижегородской ярмарке
08 декабря 2025 14:08В Нижнем Новгороде презентовали музыкальный альбом, посвященный Степану Разину
05 декабря 2025 18:03Будущее местного самоуправления и туризма обсудили на Совете законодателей ПФО
05 декабря 2025 16:57Евгений Люлин призвал снять барьеры для туристического роста в регионах Приволжья
05 декабря 2025 14:44"Единая Россия" объявила конкурс фотографий объектов инфраструктуры
05 декабря 2025 12:14Коллекционер передал НГХМ десятки шедевров русского символизма
05 декабря 2025 10:40"Война с мифами": нижегородцам представили фильм о защите исторической правды
05 декабря 2025 08:00Проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представил клип на песню Владимира Высоцкого
04 декабря 2025 17:11Новогодняя гостиная откроется в нижегородской "Хохломе"
04 декабря 2025 09:20Исторические люки появились в квартале церкви Трех святителей
Культура и отдых

Деды Морозы начали заливать каток на Нижегородской ярмарке

08 декабря 2025 17:00 Культура и отдых
Деды Морозы начали заливать каток на Нижегородской ярмарке

Фото: Александр Воложанин

У Нижегородской ярмарки стартовали работы по подготовке катка — заливкой льда занялись Деды Морозы. Один из них управляет специальной техникой, другой вручную распыляет воду с помощью шланга.

Пока лёд постепенно покрывает будущую арену для катания, параллельно продолжается украшение территории. Уже сейчас на площадке можно увидеть гирлянды и фонари.

Напомним, сезон катания на коньках в Нижнем Новгороде официально стартовал 1 декабря. Первые катки уже открылись в парке "Швейцария" и в парке имени 1 мая.

Всего в этом зимнем сезоне в городе планируется открыть около 100 катков. Они появятся в парках, ФОКах, на школьных дворах и в жилых дворах.

Ранее сообщалось, что каток у "Совкомбанк Арены" на Стрелке в этом году вновь не будет работать.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Каток Нижегородская ярмарка Новый год
Поделиться:
Новости по теме
05 декабря 2025 18:30Нижегородцам объяснили, почему новогодняя ель на Минина стоит криво
02 декабря 2025 16:32Опубликован график работы филиалов НГИАМЗ в новогодние праздники
27 ноября 2025 12:08Билеты на "Поезд Деда Мороза" в Нижнем Новгороде исчезли за несколько минут
25 ноября 2025 14:21Опубликована новогодняя программа в парках Нижнего Новгорода
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных