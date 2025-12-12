Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Общество

Перевозчиков еще на три автобусных маршрута ищут в Нижнем Новгороде

12 декабря 2025 15:45 Общество
Перевозчиков еще на три автобусных маршрута ищут в Нижнем Новгороде

Фото: Кира Мишина

Центр развития транспортных систем ищет подрядчиков для обслуживания трех городских автобусных маршрутов — №59, №70 и №74. Соответствующие объявления размещены на портале госзакупок. 

Работы по всем трем маршрутам должны начаться с 1 января 2026 года и завершиться 31 декабря того же года. Начальная цена контракта на маршрут №59 составляет 5,7 млн рублей. Для маршрута №70 предусмотрено финансирование в размере 5,6 млн рублей. Наиболее крупная сумма — 8,1млн — выделена на обслуживание маршрута №74. Все три маршрута относятся к категории регулируемых и предполагают использование автобусов среднего класса.

Прием заявок на участие в электронных торгах открыт до 19 декабря.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде уже ищут перевозчиков для маршрутов №83 и №111. Кроме того, до конца года планируется создание единой маршрутной сети между Кстовом и Нижним Новгородом.

