Перевозчика на автобусный маршрут №83 ищут в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде стартовал конкурс на выбор оператора, который будет обслуживать популярный автобусный маршрут №83. Организатором процедуры выступает ГКУ Нижегородской области "Центр развития транспортных систем".

Согласно информации, размещённой на официальном портале государственных закупок, на выполнение перевозок по данному направлению предусмотрено финансирование в размере почти 1,4 миллиона рублей.

Победитель тендера получит контракт на период с 1 января по 31 мая 2026 года. В этот срок ему предстоит организовать движение автобусов между микрорайоном "Соцгород-2" и деревней Афонино. Протяжённость маршрута составляет 28,9 км.

Условия конкурса предполагают использование 25 автобусов среднего класса. В будние дни перевозчик обязан обеспечить не менее 125 рейсов, а в выходные и праздничные — не менее 85.

Согласно установленному расписанию, первый автобус по будням будет отправляться в 4:40 утра, а последний — в 23:29. В выходные и праздничные дни первый рейс намечен на 5:20, а последний автобус отправится в 23:20.

Заявки от потенциальных участников принимают до 16 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что власти Нижнего Новгорода выбирают перевозчика на маршрут №111.

Напомним, что создание единой маршрутной сети между Кстовом и Нижним Новгородом запланировано до конца года.