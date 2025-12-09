Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Последние новости рубрики Общество
09 декабря 2025 18:30Перевозчика на автобусный маршрут №83 ищут в Нижнем Новгороде
09 декабря 2025 18:09Бесплатный Wi-Fi появился на парковке у Московского вокзала
09 декабря 2025 18:00Мошенники используют новую схему, жертвами которой становятся таксисты и курьеры
09 декабря 2025 17:55Люлин: цифровизация должна упрощать работу на земле, а не создавать проблемы для аграриев
09 декабря 2025 17:34Победителей конкурса тематических рисунков наградили в День борьбы с коррупцией в Нижнем Новгороде
09 декабря 2025 17:00Владельца мусорного полигона в Сергаче оштрафовали на 800 000 рублей
09 декабря 2025 16:46Проект КРТ с детсадом и парковками утвердили в Сарове
09 декабря 2025 16:17Участникам СВО продлили на год право на кредитные каникулы
09 декабря 2025 16:10Нижегородский губернатор Глеб Никитин встретился с семьями Героев России
09 декабря 2025 16:07В Гагинском округе сдана в эксплуатацию дорога Кержемок – Шарапово, обновленная по нацпроекту
Общество

Перевозчика на автобусный маршрут №83 ищут в Нижнем Новгороде

09 декабря 2025 18:30 Общество
Перевозчика на автобусный маршрут №83 ищут в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде стартовал конкурс на выбор оператора, который будет обслуживать популярный автобусный маршрут №83. Организатором процедуры выступает ГКУ Нижегородской области "Центр развития транспортных систем".

Согласно информации, размещённой на официальном портале государственных закупок, на выполнение перевозок по данному направлению предусмотрено финансирование в размере почти 1,4 миллиона рублей.

Победитель тендера получит контракт на период с 1 января по 31 мая 2026 года. В этот срок ему предстоит организовать движение автобусов между микрорайоном "Соцгород-2" и деревней Афонино. Протяжённость маршрута составляет 28,9 км.

Условия конкурса предполагают использование 25 автобусов среднего класса. В будние дни перевозчик обязан обеспечить не менее 125 рейсов, а в выходные и праздничные — не менее 85.

Согласно установленному расписанию, первый автобус по будням будет отправляться в 4:40 утра, а последний — в 23:29. В выходные и праздничные дни первый рейс намечен на 5:20, а последний автобус отправится в 23:20.

Заявки от потенциальных участников принимают до 16 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что власти Нижнего Новгорода выбирают перевозчика на маршрут №111.

Напомним, что создание единой маршрутной сети между Кстовом и Нижним Новгородом запланировано до конца года.

автобусы Общественный транспорт ЦРТС
