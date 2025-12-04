Перевозчика для маршрута №111 ищут в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде объявлен конкурс по выбору перевозчика для обслуживания автобусного маршрута №111. Организатором выступает ГКУ НО "Центр развития транспортных систем".

Согласно информации, размещённой на портале госзакупок, на реализацию перевозок по маршруту выделено 5,3 млн рублей.

Победителю конкурса предстоит выполнять рейсы в течение всего 2026 года — с 1 января по 31 декабря включительно. Автобусный маршрут А-111 соединит завод "Нител" в Нижнем Новгороде с деревней Комарово. Его общая протяжённость составляет 17,1 км.

По условиям контракта, перевозчик должен будет использовать автобусы среднего класса. По будням необходимо обеспечить выполнение 40 рейсов, а по выходным и праздничным дням — не менее 38.

График движения предусматривает отправление первого автобуса в 5:20, а последнего — в 21:29.

Напомним, что четыре автобусных маршрута изменились в приволжской столице с 1 декабря.

Также сообщалось, что 30 новых низкопольных автобусов вышли на маршруты №82, 91, 45 и 78 в Нижнем Новгороде.