Перевозчика для маршрута №111 ищут в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде объявлен конкурс по выбору перевозчика для обслуживания автобусного маршрута №111. Организатором выступает ГКУ НО "Центр развития транспортных систем".
Согласно информации, размещённой на портале госзакупок, на реализацию перевозок по маршруту выделено 5,3 млн рублей.
Победителю конкурса предстоит выполнять рейсы в течение всего 2026 года — с 1 января по 31 декабря включительно. Автобусный маршрут А-111 соединит завод "Нител" в Нижнем Новгороде с деревней Комарово. Его общая протяжённость составляет 17,1 км.
По условиям контракта, перевозчик должен будет использовать автобусы среднего класса. По будням необходимо обеспечить выполнение 40 рейсов, а по выходным и праздничным дням — не менее 38.
График движения предусматривает отправление первого автобуса в 5:20, а последнего — в 21:29.
Напомним, что четыре автобусных маршрута изменились в приволжской столице с 1 декабря.
Также сообщалось, что 30 новых низкопольных автобусов вышли на маршруты №82, 91, 45 и 78 в Нижнем Новгороде.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+