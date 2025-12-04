Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 декабря 2025 07:00Перевозчика для маршрута №111 ищут в Нижнем Новгороде
03 декабря 2025 20:00Нижегородским бойцам СВО подарили грузопассажирский автомобиль
03 декабря 2025 19:19Нижегородский центр борьбы со СПИД признан лучшим в России
03 декабря 2025 19:00Суд оштрафовал жителя Балахны за уклонение от армии
03 декабря 2025 18:27Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox на территории РФ
03 декабря 2025 18:06Парковку запретят на участке Славянской в Нижнем Новгороде с 24 декабря
03 декабря 2025 18:02Гостиницу хотят построить рядом с Нижегородским цирком
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:27Аномально теплая погода ожидается в Нижегородской области в начале зимы
03 декабря 2025 17:12Почти 39 тысяч пациентов приняли в "Поездах здоровья" в январе-ноябре 2025 года
Общество

Перевозчика для маршрута №111 ищут в Нижнем Новгороде

04 декабря 2025 07:00 Общество
Перевозчика для маршрута №111 ищут в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде объявлен конкурс по выбору перевозчика для обслуживания автобусного маршрута №111. Организатором выступает ГКУ НО "Центр развития транспортных систем".

Согласно информации, размещённой на портале госзакупок, на реализацию перевозок по маршруту выделено 5,3 млн рублей.

Победителю конкурса предстоит выполнять рейсы в течение всего 2026 года — с 1 января по 31 декабря включительно. Автобусный маршрут А-111 соединит завод "Нител" в Нижнем Новгороде с деревней Комарово. Его общая протяжённость составляет 17,1 км.

По условиям контракта, перевозчик должен будет использовать автобусы среднего класса. По будням необходимо обеспечить выполнение 40 рейсов, а по выходным и праздничным дням — не менее 38.

График движения предусматривает отправление первого автобуса в 5:20, а последнего — в 21:29.

Напомним, что четыре автобусных маршрута изменились в приволжской столице с 1 декабря.

Также сообщалось, что 30 новых низкопольных автобусов вышли на маршруты №82, 91, 45 и 78 в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
автобусы маршруты ЦРТС
Поделиться:
Новости по теме
25 ноября 2025 12:28Нижегородцы не поддержали изменение автобусного маршрута №38
19 ноября 2025 13:02Два новых автобусных маршрута запустят в Нижегородской области
01 ноября 2025 11:35Как изменятся автобусные маршруты Нижнего Новгорода с 1 января
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных