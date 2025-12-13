Умер глава Реутова, впавший в кому после ДТП под Нижним Новгородом

Фото:
Глава подмосковного Реутова Филипп Науменко, впавший в кому после ДТП под Нижним Новгородом, скончался. Об этом вечером 13 декабря сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
"Чуткий, отзывчивый человек. Энергичный и талантливый руководитель. Скорблю вместе со всеми, кто знал и любил Филиппа Анатольевича", - написал политик в своем телеграм-канале.
Брынцалов выразил слова соболезнования родным Науменко.
Сообщалось, что страшная авария произошла на трассе М-12 в Навашинском округе Нижегородской области 7 декабря. Водитель иномарки, в которой находился Науменко, не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего было совершено столкновение с грузовиком. 39-летнего чиновника со страшными переломами на скорой доставили в центральную райбольницу, а на следующий день перевезли в столицу.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+