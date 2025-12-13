Умер глава Реутова, впавший в кому после ДТП под Нижним Новгородом Происшествия

Фото: соцсети Филиппа Науменко

Глава подмосковного Реутова Филипп Науменко, впавший в кому после ДТП под Нижним Новгородом, скончался. Об этом вечером 13 декабря сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

"Чуткий, отзывчивый человек. Энергичный и талантливый руководитель. Скорблю вместе со всеми, кто знал и любил Филиппа Анатольевича", - написал политик в своем телеграм-канале.

Брынцалов выразил слова соболезнования родным Науменко.

Сообщалось, что страшная авария произошла на трассе М-12 в Навашинском округе Нижегородской области 7 декабря. Водитель иномарки, в которой находился Науменко, не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего было совершено столкновение с грузовиком. 39-летнего чиновника со страшными переломами на скорой доставили в центральную райбольницу, а на следующий день перевезли в столицу.