Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
13 декабря 2025 19:37Умер глава Реутова, впавший в кому после ДТП под Нижним Новгородом
13 декабря 2025 14:53СК завел уголовное дело из-за вырубки редких деревьев в Борском округе
13 декабря 2025 12:45Карантин по бешенству ввели в Кстовском районе
13 декабря 2025 09:03Труп мужчины нашли на тротуаре в Нижнем Новгороде: что сказали в мэрии
12 декабря 2025 21:27Украинский беспилотник сбили над Нижегородской областью 12 декабря
12 декабря 2025 20:00Мошенники убедили 10-летнюю нижегородку перевести 36 тысяч с маминой карты
12 декабря 2025 15:45Нижегородцев предупредили о фейковом аккаунте начальника полиции Ятайкина
12 декабря 2025 13:25Нижегородцы жалуются на частный морг в садовом товариществе
12 декабря 2025 13:11Скандальную бьюти-блогершу избили в одном из нижегородских салонов
12 декабря 2025 10:47Нижегородские коллекторы и МФО получили штрафы на 20 млн рублей
Происшествия

Умер глава Реутова, впавший в кому после ДТП под Нижним Новгородом

13 декабря 2025 19:37 Происшествия
Умер глава Реутова, впавший в кому после ДТП под Нижним Новгородом

Фото: соцсети Филиппа Науменко

Глава подмосковного Реутова Филипп Науменко, впавший в кому после ДТП под Нижним Новгородом, скончался. Об этом вечером 13 декабря сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. 

"Чуткий, отзывчивый человек. Энергичный и талантливый руководитель. Скорблю вместе со всеми, кто знал и любил Филиппа Анатольевича", - написал политик в своем телеграм-канале. 

Брынцалов выразил слова соболезнования родным Науменко. 

Сообщалось, что страшная авария произошла на трассе М-12 в Навашинском округе Нижегородской области 7 декабря. Водитель иномарки, в которой находился Науменко, не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего было совершено столкновение с грузовиком. 39-летнего чиновника со страшными переломами на скорой доставили в центральную райбольницу, а на следующий день перевезли в столицу. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП М-12 Смертность
Поделиться:
Новости по теме
08 декабря 2025 17:39Молодой мужчина погиб под колесами трамвая в Нижнем Новгороде
07 декабря 2025 14:13"Логан" влетел в хлебовоз около Нижнего Новгорода — водитель погиб
04 декабря 2025 09:56"Газель" влетела в мотоблок в Большеболдинском районе: погибли два человека
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных