Происшествия

"Логан" влетел в хлебовоз около Нижнего Новгорода — водитель погиб

07 декабря 2025 14:13 Происшествия
Логан влетел в хлебовоз в Ольгино — водитель погиб

Фото: УГИБДД Нижегородской области

В деревне Ольгино под Нижним Новгородом 7 декабря произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Авария случилась около 6:20 утра неподалёку от дома № 78а. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Logan, на вид которому было около 25–30 лет, выехал на полосу встречного движения.

В этот момент по дороге двигался УАЗ, перевозивший хлебобулочную продукцию. Столкновение оказалось настолько сильным, что водитель легковушки скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи.

За рулём УАЗа находился 59-летний мужчина. Он получил незначительные травмы, медицинская помощь была оказана ему на месте происшествия.

Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что кроссовер сбил сразу двух женщин на "зебре" в Сормове.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

