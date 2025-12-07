"Логан" влетел в хлебовоз около Нижнего Новгорода — водитель погиб

Фото:
В деревне Ольгино под Нижним Новгородом 7 декабря произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.
Авария случилась около 6:20 утра неподалёку от дома № 78а. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Logan, на вид которому было около 25–30 лет, выехал на полосу встречного движения.
В этот момент по дороге двигался УАЗ, перевозивший хлебобулочную продукцию. Столкновение оказалось настолько сильным, что водитель легковушки скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи.
За рулём УАЗа находился 59-летний мужчина. Он получил незначительные травмы, медицинская помощь была оказана ему на месте происшествия.
Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что кроссовер сбил сразу двух женщин на "зебре" в Сормове.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+