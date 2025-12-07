"Логан" влетел в хлебовоз около Нижнего Новгорода — водитель погиб Происшествия

Фото: УГИБДД Нижегородской области

В деревне Ольгино под Нижним Новгородом 7 декабря произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Авария случилась около 6:20 утра неподалёку от дома № 78а. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Logan, на вид которому было около 25–30 лет, выехал на полосу встречного движения.

В этот момент по дороге двигался УАЗ, перевозивший хлебобулочную продукцию. Столкновение оказалось настолько сильным, что водитель легковушки скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи.

За рулём УАЗа находился 59-летний мужчина. Он получил незначительные травмы, медицинская помощь была оказана ему на месте происшествия.

Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства аварии.

