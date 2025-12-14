КХЛ направит делегацию в Нижний Новгород для оценки готовности новой арены Спорт

Континентальная хоккейная лига готовится к очередной инспекции строительной площадки в Нижнем Новгороде, где возводится новая ледовая арена. Об этом сообщил президент КХЛ Алексей Морозов в интервью телеканалу "Матч ТВ".

По его словам, пока непонятно, когда "Торпедо" переедет на новую арену. Он отметил, что изначально от клуба поступала информация, что это произойдет 23 декабря, но, поскольку КХЛ регулярно проверяет ход строительства, стало ясно, что к этой дате объект не будет готов.

Потом, переезд перенесли на период после новогодних праздников.

"Конкретной даты нет. Но скоро представители КХЛ в очередной раз должны поехать в Нижний Новгород и посмотреть, на какой стадии строительства находится дворец", - сказал он.

Ранее сообщалось, что нижегородское "Торпедо" должно переехать на новую Ледовую арену до марта 2026 года.