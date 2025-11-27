Крытая ледовая арена для хоккея с мячом может появиться в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгороде обсудили перспективы строительства крытой ледовой арены для хоккея с мячом. С рабочим визитом в город приехал директор Федерации хоккея с мячом России по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями Сергей Мяус. Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru.
Во время встречи в Заксобрании он пообщался с парламентарием и членом исполкома ФХМР Василием Сухановым. Главной темой разговора стало развитие русского хоккея как одного из традиционных видов спорта в стране.
По словам Мяуса, сейчас важно объединить усилия власти, бизнеса и спортивного сообщества, чтобы вернуть интерес к хоккею с мячом и дать ему новый импульс.
Он подчеркнул, что особое внимание нужно уделить подготовке собственных игроков и тренеров в клубах. Также планируется обновить регламент и навести порядок с переходами спортсменов между командами.
Председатель Правления ХК "Старт" Василий Суханов отметил, что такие виды спорта, как хоккей с мячом, самбо, гиревой спорт и рукопашный бой, должны стать частью системы патриотического воспитания в регионе.
Одним из ключевых пунктов обсуждения стал вопрос строительства крытой ледовой арены. Стороны договорились продолжить совместную работу над этим проектом.
"Это давняя боль региона и хоккеистов "Старта", но я надеюсь, что при поддержке Федерации хоккея с мячом России и правительства Нижегородской области нам, наконец, удастся закрыть этот вопрос и обеспечить спортсменов комфортным местом для регулярных круглогодичных тренировок и проведения матчей", — подытожил Суханов.
Ранее сообщалось, что накануне "Старт" одержал первую домашнюю победу над чемпионом России.
