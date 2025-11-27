Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Последние новости рубрики Спорт
27 ноября 2025 17:17Крытая ледовая арена для хоккея с мячом может появиться в Нижнем Новгороде
27 ноября 2025 14:49ХК "Старт" обыграл "Кузбасс" в первом домашнем матче сезона
26 ноября 2025 16:54Нижегородское "Торпедо" провело открытую тренировку — видео
26 ноября 2025 13:01Артем Кавинов: "Стадион "Водник" для меня стал особым местом"
26 ноября 2025 11:55Фестиваль паралимпийских видов спорта для детей с ОВЗ прошел в Богородске
25 ноября 2025 17:52Стала известна судьба КРК "Нагорный" после открытия Ледовой арены
25 ноября 2025 16:40Открытие Ледового дворца на Стрелке перенесли на 2026 год
25 ноября 2025 16:07Нападающий Владимир Ткачев пополнил нижегородское "Торпедо"
25 ноября 2025 14:35Никитин: после реконструкции "Водника" все будут довольны и счастливы
25 ноября 2025 12:05Где в Нижнем Новгороде удастся покататься на коньках этой зимой
Спорт

Крытая ледовая арена для хоккея с мячом может появиться в Нижнем Новгороде

27 ноября 2025 17:17 Спорт
Крытая ледовая арена для хоккея с мячом может появиться в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде обсудили перспективы строительства крытой ледовой арены для хоккея с мячом. С рабочим визитом в город приехал директор Федерации хоккея с мячом России по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями Сергей Мяус. Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru.

Во время встречи в Заксобрании он пообщался с парламентарием и членом исполкома ФХМР Василием Сухановым. Главной темой разговора стало развитие русского хоккея как одного из традиционных видов спорта в стране.

По словам Мяуса, сейчас важно объединить усилия власти, бизнеса и спортивного сообщества, чтобы вернуть интерес к хоккею с мячом и дать ему новый импульс.

Он подчеркнул, что особое внимание нужно уделить подготовке собственных игроков и тренеров в клубах. Также планируется обновить регламент и навести порядок с переходами спортсменов между командами.

Председатель Правления ХК "Старт" Василий Суханов отметил, что такие виды спорта, как хоккей с мячом, самбо, гиревой спорт и рукопашный бой, должны стать частью системы патриотического воспитания в регионе.

Одним из ключевых пунктов обсуждения стал вопрос строительства крытой ледовой арены. Стороны договорились продолжить совместную работу над этим проектом.

"Это давняя боль региона и хоккеистов "Старта", но я надеюсь, что при поддержке Федерации хоккея с мячом России и правительства Нижегородской области нам, наконец, удастся закрыть этот вопрос и обеспечить спортсменов комфортным местом для регулярных круглогодичных тренировок и проведения матчей", — подытожил Суханов.

Ранее сообщалось, что накануне "Старт" одержал первую домашнюю победу над чемпионом России.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Законодательное собрание Спорт Хоккей
