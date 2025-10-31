Аудитора и четырех сотрудников нижегородской КСП осудят за взятки

Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Происшествия

31 октября 2025 17:38 Происшествия
Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Завершено расследование уголовного дела о получении взяток аудитором и четырьмя сотрудниками контрольно-счетной палаты Нижегородской области. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

В 2023 году область дала администрации Семеновского округа деньги на строительство новой школы. В ноябре-декабре сотрудники КСП провели плановую проверку эффективности использования выделенной суммы и выявили нарушения более чем на 20 млн рублей.

Но аудитор и четверо инспекторов согласились закрыть глаза на нарушения за взятку от подрядчика в размере 1,4 млн рублей. В итоге в акте проверки о недочетах не было ни слова.

По данным СК, сотрудники КСП освободили строительную организацию от ответственности и создали условия для беспрепятственного ввода объекта в эксплуатацию.

Кроме того, аудитор и несколько инспекторов не раз получали взятки за внесение в итоговые акты проверки и отчеты о результатах контрольного мероприятий недостоверных данных относительно выявленных нарушений. Из-за чего организации освобождались от штрафных санкций. Общая сумма незаконно полученных денежных средств превысила 2 млн рублей.

В мае 2024 года были задержаны все: и те, кто взял взятку, и тот, кто ее дал. Противоправные действия фигурантов выявили следователи СК при взаимодействии с оперативниками региональных УФСБ и УЭБиПК ГУ МВД.

Троих обвиняемых суд отправил в СИЗО, остальным избрал домашний арест.

В нижегородском Следкоме сообщили, что собрана достаточно доказательств вины фигурантов. Уголовное дело направлено в прокуратуру, а затем будет передано в суд.

Ранее сообщалось, что свидетели опровергли сговор Кондрашова с предполагаемым взяткодателем.

Также в октябре стало известно, что ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

