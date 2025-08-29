Экс-главу "ГУММиД" Андрея Левдикова отправили в СИЗО по делу о взятке Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Экс-глава нижегородского "ГУММиД" Андрей Левдиков заключен под стражу, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, в мае 2025 года на бывшего чиновника завели уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Он был объявлен в федеральный розыск.

Установлено, что в 2024-2025 годах экс-руководитель МКУ содействовал победе коммерческой организации в муниципальном конкурсе на выполнение работ по строительству и ремонту дорог в областном центре. После заключения контракта он обеспечил беспрепятственное сопровождение сделки. За "помощь" Левдиков получил вознаграждение от учредителя компании — оплату ремонта в собственной квартире. Сумма, по данным СК, превысила 7 млн рублей.

2 сентября суд удовлетворил ходатайство следователя второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Нижегородской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Левдикова.

Напомним, в июле был задержан замгендиректора МКУ "ГУММиД", подозреваемый в превышении полномочий.