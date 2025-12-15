Гостиницу хотят построить рядом с ФОК "Мещерский" в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: из презентации

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Гостиницу хотят построить рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом "Мещерский". Об этом стало известно на Совете по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 15 декабря, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Сейчас земельный участок огорожен, заасфальтирован, находится в собственности региона и расположен в границах ФОК "Мещерский". Инвестором выступает ООО "Вейкпарк". Компания планирует построить двухэтажную гостиницу "Мещерский берег" на 30 номеров площадью 900 кв. метров с парковкой на 10 автомобилей. Объём инвестиций составит 120 млн рублей, срок реализации — 20 месяцев.

Минспорта региона и руководство ФОКа не возражают против строительства. В профильном ведомстве отметили, что объекты будут дополнять друг друга и позволят создать спортивный кластер.

Однако выяснилось, что, хотя строительство гостиницы и входит в условно разрешенный вид использования территории, оно не соответствует предельным параметрам разрешенного строительства.

Против проекта выступила городская администрация. Она считает реализацию проекта невозможной, так как участок находится в границах ФОК "Мещерский". Кроме того, представитель мэрии отметил, что, поскольку гостиница попадает под условно разрешённый вид использования участка, проект необходимо отправить на публичные слушания. При этом в администрации подчеркнули, что не возражают против размещения на этой территории плоскостных и подсобных сооружений — например, складов для инвентаря и других подобных объектов.

По словам заместителя министра градостроительного развития Нижегородской области Михаила Генина, ведомство считает необходимым отложить рассмотрение проекта, так как нужно "дополнительно поразбираться с вопросом". В частности, требуется увязать проект с общей концепцией благоустройства Мещерского озера. В итоге вопрос отложили.

Ранее сообщалось, что около ФОК "Мещерский" планируется построить новое футбольное поле с подогревом. Проект оценивается в 155 млн рублей.