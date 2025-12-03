Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Гостиницу хотят построить рядом с Нижегородским цирком

03 декабря 2025 18:02 Общество
Гостиницу хотят построить рядом с Нижегородским цирком

ООО "Футбол", принадлежащее предпринимателю Грише Саакяну, получило официальное разрешение на разработку проектной документации для строительства гостиничного комплекса в Нижнем Новгороде. Соответствующий приказ опубликован на сайте минграда Нижегородской области.

Согласно утверждённым данным, отель планируется возвести вблизи Нижегородского цирка (Канавинский район). Территория, отведённая под проектирование, ограничена улицами Приокской, Коммунистической и Революционной.

Площадь участка, включенного в план проектных работ, составляет около 0,28 гектара. Общая площадь будущего гостиничного комплекса достигнет 3,8 тысячи квадратных метров.

Завершить проектирование необходимо к декабрю 2026 года.

Фото: минград Нижегородской области

Ранее сообщалось, что на улице Студеной в Нижнем Новгороде запланировано строительство гостиницы длительного пребывания. Кроме того, власти рассчитывают на досрочное открытие бутик-отеля на Сергиевской в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

