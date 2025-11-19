Четырехэтажную гостиницу построят в "Заповедных кварталах" до 2029 года

Фото:
В Нижнем Новгороде планируют построить четырехэтажную гостиницу с подземной автостоянкой в квартале Трех Святителей. Реализация проекта намечена на 2029 год. Для начала строительства потребуется внести изменения в действующий проект планировки и межевания территории. Общественные обсуждения по корректировке документации продлятся до 28 ноября.
Инициатором проекта выступает компания ООО "Фрегат". Согласно проектной документации, здание гостиницы займет территорию в 1280 квадратных метров, а общая поэтажная площадь составит 4630 квадратных метров. В отеле предусмотрено 76 номеров, подземный паркинг на 32 машины и еще 310 машино-мест предусмотрены на прилегающей территории.
Строительство планируется завершить к 26 сентября 2029 года.
Напомним, что с ООО "Фрегат" в 2014 году был заключен договор о развитии застроенной территории в границах улиц Белинского, Короленко и Новой. Для его реализации потребовался снос исторических домов № 16, 16А и 18 по улице Новой. Тогда застройщик уверял, что здания будут разобраны и перенесены на другое место.
Ранее сообщалось, что гостиницу длительного пребывания построят на Студеной возле "Заповедных кварталов".
Добавим, что в октябре 2025 года квартал, расположенный рядом с церковью Трех Святителей в Нижнем Новгороде, получил официальный статус выявленного объекта культурного наследия.
