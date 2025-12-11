Архитектурный конкурс проведут по будущему проекту обновления "Водника" Спорт

Проект комплексного обновления территории вокруг стадиона "Водник" в Нижнем Новгороде выходит на новый этап. Министерство градостроительной деятельности региона направило документы на согласование постановления о КРТ.

Согласно проекту, рядом с модернизированным спортивным ядром планируется сделать почти 800 парковочных мест. В условиях плотной городской застройки это станет важным решением для разгрузки центра и повышения доступности спортивного объекта.

Часть парковок, расположенных под стадионом и являющихся его конструктивной частью, будет передана городу. Как уточнили в ведомстве, инвестор обязан безвозмездно отдать в муниципальную собственность более трети машино-мест — они будут предназначены для посетителей спорткомплекса и нужд города.

Кроме того, инвестор инициирует архитектурный конкурс по разработке проекта обновленного "Водника". Подобные конкурсы уже проводились в Нижнем Новгороде, и в состав жюри традиционно входят профессиональные архитекторы, градостроители и представители профильных властей.

Вопрос о реконструкции "Водника" поднимался во время прямой линии с губернатором Глебом Никитиным. В минграде напомнили, что в историческом центре города расположены два стадиона — "Динамо" и "Водник", расстояние между которыми не превышает километра. Оба спортивных объекта давно нуждаются в обновлении.

Стадион "Динамо", находящийся на Большой Покровской, сейчас реконструируют с акцентом на взрослый спорт. "Водник", расположенный на Звездинке, планируется переориентировать на детско-юношескую спортивную подготовку.

Мастер-план развития квартала, ограниченного улицами Алексеевской, Грузинской, Ошарской и Володарского, был представлен общественности в ноябре Институтом развития агломерации Нижегородской области.

На участке площадью 4,5 гектара планируется возвести 11 тысяч квадратных метров современной спортивной инфраструктуры. Это значительно превысит площадь существующего аварийного объекта, составляющую около 1,4 тыс. кв. метров.

Размеры футбольного поля будут изменены до 62×42 метров. Освободившееся пространство будет использовано под новые направления: баскетбольную площадку, зону для воркаута, а также беговые дорожки — три спринтерские и три круговые.

Кроме того, на прилегающей территории появится трехэтажный спортивный комплекс с круглогодичной ледовой ареной — первой современной ледовой площадкой в центре Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что Общественный совет поддержал проект обновления нижегородского стадиона "Водник".