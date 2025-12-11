Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
11 декабря 2025 18:16Архитектурный конкурс проведут по будущему проекту обновления "Водника"
11 декабря 2025 09:15Баскетболисты "Пари НН" не смогли взять реванш у УНИКСа
10 декабря 2025 22:00Нижегородская "Чайка" потерпела третье поражение подряд
10 декабря 2025 19:46Блокирующий "Горького" Михаил Щербаков стал лучшим игроком ноября
10 декабря 2025 18:02Студенты НИУ Президентской академии победили на чемпионате по лазерному бою "Кубок Героев Отечества"
10 декабря 2025 16:26Андрей Прошин назначен главным тренером нижегородского ФК "Волна"
10 декабря 2025 09:59Волейболисты "Горького" продлили серию поражений
10 декабря 2025 09:30"Торпедо-Горький" уступил "Молоту" и рискует вылететь из зоны плей-офф
09 декабря 2025 17:17Контракт на строительство бассейна "Капролактамовец" в Дзержинске расторгли
09 декабря 2025 14:07Нападающий "Пари НН" Вячеслав Грулёв подвёл итоги первой части сезона
Спорт

Архитектурный конкурс проведут по будущему проекту обновления "Водника"

11 декабря 2025 18:16 Спорт
Архитектурный конкурс проведут по будущему проекту обновления Водника

Проект комплексного обновления территории вокруг стадиона "Водник" в Нижнем Новгороде выходит на новый этап. Министерство градостроительной деятельности региона направило документы на согласование постановления о КРТ.

Согласно проекту, рядом с модернизированным спортивным ядром планируется сделать почти 800 парковочных мест. В условиях плотной городской застройки это станет важным решением для разгрузки центра и повышения доступности спортивного объекта.

Часть парковок, расположенных под стадионом и являющихся его конструктивной частью, будет передана городу. Как уточнили в ведомстве, инвестор обязан безвозмездно отдать в муниципальную собственность более трети машино-мест — они будут предназначены для посетителей спорткомплекса и нужд города.

Кроме того, инвестор инициирует архитектурный конкурс по разработке проекта обновленного "Водника". Подобные конкурсы уже проводились в Нижнем Новгороде, и в состав жюри традиционно входят профессиональные архитекторы, градостроители и представители профильных властей.

Вопрос о реконструкции "Водника" поднимался во время прямой линии с губернатором Глебом Никитиным. В минграде напомнили, что в историческом центре города расположены два стадиона — "Динамо" и "Водник", расстояние между которыми не превышает километра. Оба спортивных объекта давно нуждаются в обновлении.

Стадион "Динамо", находящийся на Большой Покровской, сейчас реконструируют с акцентом на взрослый спорт. "Водник", расположенный на Звездинке, планируется переориентировать на детско-юношескую спортивную подготовку.

Мастер-план развития квартала, ограниченного улицами Алексеевской, Грузинской, Ошарской и Володарского, был представлен общественности в ноябре Институтом развития агломерации Нижегородской области.

На участке площадью 4,5 гектара планируется возвести 11 тысяч квадратных метров современной спортивной инфраструктуры. Это значительно превысит площадь существующего аварийного объекта, составляющую около 1,4 тыс. кв. метров.

Размеры футбольного поля будут изменены до 62×42 метров. Освободившееся пространство будет использовано под новые направления: баскетбольную площадку, зону для воркаута, а также беговые дорожки — три спринтерские и три круговые.

Кроме того, на прилегающей территории появится трехэтажный спортивный комплекс с круглогодичной ледовой ареной — первой современной ледовой площадкой в центре Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что Общественный совет поддержал проект обновления нижегородского стадиона "Водник".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
КРТ Реконструкция стадион "Водник"
Поделиться:
Новости по теме
26 ноября 2025 13:01Артем Кавинов: "Стадион "Водник" для меня стал особым местом"
25 ноября 2025 18:00Дополнительные ограждения установят на нижегородском стадионе "Водник"
24 ноября 2025 11:15Дмитрий Щеголев: "Стадион "Водник" обновят, сохранив его историческое значение"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных