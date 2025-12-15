  1. Политика
Общество

Алкоголь подорожает в России на 10-17%

15 декабря 2025 17:08
Алкоголь подорожает в России на 10-17%

Фото: Александр Воложанин

С 1 января 2026 года в России ожидается повышение цен на алкогольную продукцию на 10-17%. Это связано с увеличением акцизов, сообщил 360.ru Максим Черниговский, генеральный директор "Клуба профессионалов алкогольного рынка Санкт-Петербурга".

Крупные производители алкоголя уведомили ритейлеров об изменении цен, и торговые сети уже начали постепенно поднимать цены на алкоголь, чтобы минимизировать убытки.

Эксперт отметил, что рост цен на легальную продукцию может привести к увеличению спроса на нелегальные алкогольные товары. В условиях отсутствия эффективной борьбы с нелегальным рынком, потребители могут искать более доступные варианты. Это увеличивает риск отравлений и других негативных последствий для здоровья.

Производители алкоголя должны найти баланс между увеличением стоимости продукции и сохранением её привлекательности. Уже заметно снижение продаж легального алкоголя, при этом общее потребление спиртного остаётся на прежнем уровне.

"На этой базе растёт производство и потребление нелегальной спиртосодержащей продукции, от которой травятся и умирают наши люди", - подчеркнул Черниговский.

Как сообщалось ранее, в Нижегородской области заметно снижается потребление алкоголя. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, спад начался в апреле 2025 года и продолжается. Сейчас регион входит в число лидеров с самыми низкими показателями в ПФО.

