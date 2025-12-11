Люлин заявил, что у "разливаек" два пути: либо работать по закону, либо закрыться

Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
11 декабря 2025 11:17 Экономика
Фото: пресс-служба ЗСНО

Борьба с незаконными точками продажи алкоголя, отравляющими жизнь горожан, выходит на новый уровень. Нижегородские власти намерены готовить изменения в федеральное законодательство и усиливать местный контроль, чтобы окончательно ликвидировать опасный теневой бизнес. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем MAX-канале по итогам рабочего совещания.

«Дальнейшие шаги по борьбе с ними обсудили на совещании в Заксобрании вместе с представителями правительства, добросовестными предпринимателями и правоохранителями. Будем продолжать готовить инициативы по изменению федерального законодательства, чтобы закрыть все лазейки и дать муниципалитетам дополнительные полномочия. Ведь именно местная власть лучше всех знает о проблемах и сможет навести порядок!» – написал в своем МАХ-канале председатель регионального парламента.

«Спаивание населения – не бизнес, а прямая угроза здоровью, общественному порядку и благополучию жителей. Это точно знают те, кто каждый день слышит под окнами пьяные вопли хулиганов. Точки продажи алкоголя порой отравляют жизнь целых микрорайонов», – подчеркнул спикер.

«Наш региональный закон, ограничивший ночную торговлю в жилых домах, дал первые результаты – закрылись десятки «разливаек» в Нижнем, Балахне, Кстове, Дзержинске. Пьяных преступлений стало меньше на 23%. Нарушений «закона о тишине» – на 3,2%. Потребление алкоголя на душу населения постепенно снижается. Но враг не дремлет! Адаптируется к новым условиям, нагло прикрываясь вывеской «ресторан», чтобы торговать алкоголем круглые сутки», – отметил Евгений Люлин.

«Поэтому продолжаем борьбу. Планируем разработать четкие стандарты для всех типов общепита – «ресторанов», «баров», «кафе», «буфетов». Будем не только добиваться новых рычагов воздействия на недобросовестных дельцов, но и использовать на все сто уже имеющиеся полномочия», – заявил председатель Законодательного Собрания.

«Нужно собрать лучшие практики и тиражировать их. Например, успешный опыт администрации Дзержинска, которая привлекает экспертов Росстандарта, чтобы определить – ресторан это или забегаловка. Будем действовать по всем направлениям, чтобы прекратить пьяный беспредел!» – написал Евгений Люлин.

