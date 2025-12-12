Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Общество

12 декабря 2025 16:41 Общество
В Госдуме хотят увеличить штрафы за покупку спиртного для несовершеннолетних

Фото: Александр Воложанин

Депутаты Государственной Думы от фракции ЛДПР предложили значительно увеличить штрафы за продажу алкоголя несовершеннолетним, сообщает 360.ru.

Инициатива депутатов направлена на ужесточение наказания за продажу алкоголя подросткам. Парламентарии предложили увеличить штрафы для физических лиц с текущих 1,5–3 тысяч рублей до 15–30 тысяч, а для родителей — до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц штрафы могут составить от 100 до 300 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

Депутат Леонид Слуцкий заявил, что продажа алкоголя несовершеннолетним — это «отвратительная практика», которая не должна оставаться безнаказанной. Он подчеркнул, что те, кто соглашается продать алкоголь подросткам, должны осознавать последствия своих действий.

По мнению депутатов, текущие штрафы за продажу алкоголя несовершеннолетним являются недостаточными и не пугают нарушителей. Они считают, что ужесточение наказания поможет предотвратить продажу алкоголя подросткам и сохранить здоровье детей.

Однако юрист Ольга Фёдорова выразила сомнения в эффективности предложенных мер. Она отметила, что проблема заключается не в размере штрафов, а в сложности привлечения нарушителей к ответственности. По её мнению, для того чтобы оштрафовать продавца, необходимо присутствие правоохранительных органов в магазине, что не всегда возможно.

Фёдорова также подчеркнула, что даже если в магазине есть камеры наблюдения, это не гарантирует привлечение нарушителя к ответственности. Она считает, что проект по ужесточению штрафов вряд ли станет эффективным, так как за продажу алкоголя детям штрафуют довольно редко.

Вместо того чтобы ужесточать наказания, эксперт предложила сосредоточиться на воспитании культуры потребления и пропаганде здорового образа жизни. Она считает, что эти меры могут быть более эффективными в борьбе с продажей алкоголя несовершеннолетним.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

