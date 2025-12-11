Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Общество

Потребление алкоголя снизилось на 14% в Нижегородской области

11 декабря 2025 12:13
Потребление алкоголя снизилось на 14% в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области заметно снижается потребление алкоголя. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, спад начался в апреле 2025 года и продолжается. Сейчас регион входит в число лидеров с самыми низкими показателями в ПФО. Меньше пьют только в Мордовии, Оренбургской области и Башкортостане. Об этом сообщили в АНО "Институт демографического развития".

По данным регионального правительства, в 2025 году потребление алкоголя на душу населения снизилось на 14%. Это отразилось и на поступлениях в бюджет: по состоянию на ноябрь недобор по акцизам составил около 1,5 млрд рублей. Снижение спроса на алкоголь стало одной из причин, по которой власти региона отказались от введения дополнительных ограничительных мер на 2026 год.

Одним из ключевых факторов, повлиявших на позитивные изменения, стала активная работа по формированию культуры здорового образа жизни. В августе 2025 года губернатор Глеб Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что за шесть месяцев потребление крепкого алкоголя в регионе значительно сократилось. Президент отметил эффективность проводимой разъяснительной и просветительской работы, подчеркнув её результативность.

Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин отметил, что работа ведётся по двум направлениям: популяризация спорта и досуга, а также борьба с нелегальной торговлей. Уже действует запрет на ночную продажу алкоголя в жилых районах. Но, по словам Люлина, некоторые продавцы пытаются обойти закон, меняя вывески и маскируя торговлю. Поэтому следующий шаг — ужесточить правила на федеральном уровне и усилить контроль на местах.

Директор Института демографического развития Евгений Журавлев подчеркнул, что снижение потребления алкоголя это результат изменения общественных установок. Люди всё чаще осознанно выбирают отказ от избыточного употребления спиртного, что, по его мнению, полностью соответствует стратегии, обозначенной губернатором. Он добавил, что просветительские инициативы, развитие спортивной инфраструктуры и профилактические программы создают условия для улучшения качества жизни и способствуют стабилизации демографической ситуации.

Работа по улучшению демографической ситуации в регионе ведется в рамках нацпроекта "Семья". Кроме того, по решению губернатора Глеба Никитина, 2025-2030 годы в Нижегородской области объявлены Пятилетием семьи.

