Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Экономика
01 декабря 2025 10:50Нижегородские власти не будут ужесточать продажу алкоголя в 2026 году
01 декабря 2025 09:00Нижегородцам нужно 3,5 года, чтобы накопить на ипотечный взнос
01 декабря 2025 07:30Нижегородцам рассказали, кому положена 13-я зарплата
30 ноября 2025 13:30Около 300 молодых мам обратились в Нижегородский кадровый центр с начала года
30 ноября 2025 12:34Нижегородский изготовитель теплового оборудования снизит время производственного процесса на 25% благодаря нацпроекту
30 ноября 2025 12:30Нижегородцам предлагают принять участие в конкурсе лучших практик для старшего поколения
29 ноября 2025 15:09Выяснилось, сколько нижегородцы готовы потратить на косметический ремонт жилья
29 ноября 2025 14:53Более 110 нижегородских предпринимателей приняли участие в Дне поставщика РЖД
29 ноября 2025 09:53Нижний Новгород признали лучшим городом для развития гостиничного бизнеса
29 ноября 2025 08:46Нижегородская область присоединилась к проекту Росреестра по недвижимости
Экономика

Нижегородские власти не будут ужесточать продажу алкоголя в 2026 году

01 декабря 2025 10:50 Экономика
Нижегородские власти не будут ужесточать продажу алкоголя в 2026 году

Фото: Александр Воложанин

Власти Нижегородской области приняли решение не вводить новые ограничения на продажу алкогольной продукции в 2026 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как пояснили в ведомстве, законопроект, предполагающий корректировки в действующий областной закон о регулировании оборота спиртосодержащей продукции, не будет выноситься на рассмотрение Законодательного собрания до конца текущего года.

Речь идет о законопроекте, который должен был скорректировать правила оборота алкогольной продукции в регионе для формирования здоровой культуры потребления спиртного, улучшение качества жизни и укрепление демографической ситуации.

Власти решили отложить рассмотрение инициативы по причине снижения интереса к алкоголю среди жителей области. По данным за 2025 год, потребление спиртного на душу населения уменьшилось на 14%. Кроме того, региональный бюджет уже недополучил около 1,5 млрд рублей акцизных поступлений, что также свидетельствует о сокращении спроса на спиртное.

На фоне этого в регионе растет интерес к здоровому образу жизни. За последние пять лет доля нижегородцев, регулярно занимающихся спортом и физкультурой, выросла с 47,5% до 60%.

Еще власти учли мнение представителей местного бизнеса, прежде чем принять окончательное решение.

Ранее сообщалось, что почти 900 бутылок алкоголя без лицензии изъяли в Нижегородской области. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
