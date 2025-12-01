Нижегородские власти не будут ужесточать продажу алкоголя в 2026 году Экономика

Фото: Александр Воложанин

Власти Нижегородской области приняли решение не вводить новые ограничения на продажу алкогольной продукции в 2026 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как пояснили в ведомстве, законопроект, предполагающий корректировки в действующий областной закон о регулировании оборота спиртосодержащей продукции, не будет выноситься на рассмотрение Законодательного собрания до конца текущего года.

Речь идет о законопроекте, который должен был скорректировать правила оборота алкогольной продукции в регионе для формирования здоровой культуры потребления спиртного, улучшение качества жизни и укрепление демографической ситуации.

Власти решили отложить рассмотрение инициативы по причине снижения интереса к алкоголю среди жителей области. По данным за 2025 год, потребление спиртного на душу населения уменьшилось на 14%. Кроме того, региональный бюджет уже недополучил около 1,5 млрд рублей акцизных поступлений, что также свидетельствует о сокращении спроса на спиртное.

На фоне этого в регионе растет интерес к здоровому образу жизни. За последние пять лет доля нижегородцев, регулярно занимающихся спортом и физкультурой, выросла с 47,5% до 60%.

Еще власти учли мнение представителей местного бизнеса, прежде чем принять окончательное решение.

