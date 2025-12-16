Оператор нижегородского аэропорта получил предупреждение от ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение оператору нижегородского аэропорта из-за нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным службы, аэропорт Нижнего Новгорода оказался в списке из 12 воздушных гаваней, где нашли аналогичные нарушения. Речь идет о взимании с авиакомпаний отдельной платы за использование платформы общего доступа для регистрации пассажиров.

ФАС расценивает такие действия как навязывание невыгодных условий договора. Там заявили, что подобная практика ограничивает конкуренцию и ущемляет интересы авиаперевозчиков.

Помимо Нижнего Новгорода, в список нарушителей также попали аэропорты Благовещенска, Волгограда, Горно-Алтайска, Краснодара, Нового Уренгоя, Оренбурга, Перми, Петропавловска-Камчатского, Самары, Тобольска и Челябинска.

Если операторы не устранят нарушения в установленный срок, ФАС может возбудить антимонопольное дело.

Отметим, что оператором АО "Международный аэропорт Нижний Новгород" является компания "Аэропорты регионов".

Ранее сообщалось, что в зимний сезон пассажирам нижегородского аэропорта будут доступны 18 маршрутов.