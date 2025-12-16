Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Новости

Оператор нижегородского аэропорта получил предупреждение от ФАС

16 декабря 2025 14:46
Оператор нижегородского аэропорта получил предупреждение от ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение оператору нижегородского аэропорта из-за нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщили в ведомстве. 

По данным службы, аэропорт Нижнего Новгорода оказался в списке из 12 воздушных гаваней, где нашли аналогичные нарушения. Речь идет о взимании с авиакомпаний отдельной платы за использование платформы общего доступа для регистрации пассажиров.

ФАС расценивает такие действия как навязывание невыгодных условий договора. Там заявили, что подобная практика ограничивает конкуренцию и ущемляет интересы авиаперевозчиков.

Помимо Нижнего Новгорода, в список нарушителей также попали аэропорты Благовещенска, Волгограда, Горно-Алтайска, Краснодара, Нового Уренгоя, Оренбурга, Перми, Петропавловска-Камчатского, Самары, Тобольска и Челябинска.

Если операторы не устранят нарушения в установленный срок, ФАС может возбудить антимонопольное дело. 

Отметим, что оператором АО "Международный аэропорт Нижний Новгород" является компания "Аэропорты регионов".  

Ранее сообщалось, что в зимний сезон пассажирам нижегородского аэропорта будут доступны 18 маршрутов. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиаперевозки Аэропорт ФАС
Поделиться:
Новости по теме
25 ноября 2025 16:05Почему из Нижнего Новгорода нет рейсов в Таиланд: ответ Никитина
01 ноября 2025 16:35Переговоры о прямых рейсах из Нижнего Новгорода в ОАЭ продолжаются
20 октября 2025 11:55Что делать, если рейс перенаправили в другой аэропорт: личный опыт нижегородки
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных