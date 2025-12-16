Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Общество

Ветеран СВО Денис Печуркин: "Фонд "Защитники Отечества" помогает ветеранам в адаптации к мирной жизни"

16 декабря 2025 12:04
Ветеран СВО Денис Печуркин: Фонд Защитники Отечества помогает ветеранам в адаптации к мирной жизни

Фото: нижегородский филиал фонда "Защитники Отечества"

Содействие ветеранам СВО в трудоустройстве – одно из основных направлений работы государственного фонда «Защитники Отечества». Как сообщили в фонде, по вопросам работы к ним обратились более 14 000 человек, в том числе более 4 300 - с инвалидностью. Средний показатель трудоустройства по стране среди ветеранов СВО – 65%.

«Наши герои хотят оставаться активными и полезными членами общества, быть опорой для семьи, обеспечивать себя и своих близких всем необходимым. Поэтому содействие в трудоустройстве – одно из ключевых направлений работы фонда «Защитники Отечества». Мы сотрудничаем с крупнейшими работодателями страны. Филиалы фонда также заключают такие соглашения с региональными работодателями. Особое внимание уделяем ветеранам с инвалидностью – для них запущены специальные проекты», – отметила статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Так, при содействии нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» ветеран СВО Денис Печуркин окончил МГИМО и теперь работает в АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области» старшим менеджером по реализации инвестиционных проектов в отделе по внешнеэкономическим связям.

Ранее на базе МГИМО он освоил программу профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий». В программу входят теоретическая и практическая подготовка по основам государственного и муниципального управления, административно-правовым и технико-организационным вопросам, развитию территорий и цифровизации городского хозяйства.

«Фонд «Защитники Отечества» помогает ветеранам в адаптации к мирной жизни. После возвращения домой я прошел переобучение на базе МГИМО. Всего со всей России на эту программу отобрали 20 ветеранов СВО, и все закончили с отличием. Это бесценный опыт, который помог мне стать частью команды правительства и заниматься развитием экспортной деятельности. Это было бы невозможно без помощи фонда в переобучении», - поделился ветеран СВО.

Во время обучения для всех участников также предусмотрено бесплатное проживание и питание, доступна современная инфраструктура кампуса Одинцовского филиала МГИМО, в том числе спортивно-оздоровительный комплекс, бассейн и библиотека. Проект реализует Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России по поручению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и президента РФ Владимира Путина совместно с государственным фондом «Защитники Отечества» и МГИМО.

Денис Печуркин также является членом совета ветеранов СВО г. Дзержинска, он активно принимает участие в спортивных мероприятиях фонда «Защитники Отечества», в том числе в качестве капитана областной команды ветеранов СВО по волейболу сидя. Его команда участвовала в «Кубке защитников Отечества» в центре адаптивных видов спорта «Парус» в августе 2025 года.

«Спорт – неотъемлемая часть моей жизни. При поддержке фонда «Защитники Отечества» на базе «Паруса» была создана команда ветеранов по волейболу сидя. Честно говоря, я даже не знал о таком виде спорта - играть в волейбол сидя гораздо сложнее. Сейчас у нас дружная команда, мы регулярно посещаем тренировки у нашего тренера Антона Миняева, который мотивирует нас на лучшие спортивные результаты», - рассказал Денис.

Напомним, государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

Филиалы фонда работают во всех регионах России, в том числе в Нижегородской области. Центральный филиал располагается по адресу: Нижний Новгород, ул. Марата, 27, контактный номер филиала: 8 (831) 233-33-40 (доб. 1).

СВО Фонд "Защитники Отечества"
