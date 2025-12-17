Автосервис полыхает на 450 кв. метрах в Щербинках

Крупный пожар произошел в Приокском районе Нижнего Новгорода утром 17 декабря. Предварительные данные озвучили в региональном управлении МЧС.
По информации спасателей, полыхает автосервис на улице Вятской, 47. "Внутри баллоны и автомобиль", - уточнили в МЧС.
По последним данным, площадь возгорания достигла 450 квадратных метров. Люди самостоятельно выбрались из ангара.
В тушении пожара задействованы 52 человека и 11 единиц техники.
Напомним, что в ноябре крупный пожар также случился на улице Баррикад в Сормовском районе. Там загорелось производственное здание площадью 2000 квадратных метров. Тогда из-за огня частично обрушилась крыша.
