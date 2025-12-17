Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Происшествия

Автосервис полыхает на 450 кв. метрах в Щербинках

17 декабря 2025 11:08 Происшествия
Автосервис полыхает на 450 кв. метрах в Щербинках

Крупный пожар произошел в Приокском районе Нижнего Новгорода утром 17 декабря. Предварительные данные озвучили в региональном управлении МЧС. 

По информации спасателей, полыхает автосервис на улице Вятской, 47. "Внутри баллоны и автомобиль", - уточнили в МЧС. 

По последним данным, площадь возгорания достигла 450 квадратных метров. Люди самостоятельно выбрались из ангара. 

В тушении пожара задействованы 52 человека и 11 единиц техники. 

Напомним, что в ноябре крупный пожар также случился на улице Баррикад в Сормовском районе. Там загорелось производственное здание площадью 2000 квадратных метров. Тогда из-за огня частично обрушилась крыша. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных