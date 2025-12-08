Один человек погиб, второй госпитализирован после пожара в Дзержинске Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Серьёзный пожар в жилом доме на проспекте Циолковского в Дзержинске. Как сообщили в пресс-службе нижегородского МЧС, сигнал о возгорании поступил около часа ночи.

По прибытии спасателей из окна квартиры на третьем этаже валил густой дым. Сотрудники экстренных служб оперативно приступили к эвакуации жильцов.

Благодаря слаженным действиям пожарных из задымлённого подъезда удалось вывести 11 человек, включая троих детей.

После вскрытия горящей квартиры внутри были обнаружены двое мужчин. Оба находились в тяжёлом состоянии и нуждались в реанимационных мероприятиях.

К сожалению, одного из пострадавших спасти не удалось — он скончался на месте. Второй мужчина был экстренно доставлен в больницу.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём при курении одним из жильцов. Обстоятельства происшествия уточняются.

