Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
08 декабря 2025 14:45Работник нижегородского мясокомбината погиб после попадания в фаршемешалку
08 декабря 2025 13:59Один человек погиб, второй госпитализирован после пожара в Дзержинске
08 декабря 2025 13:43Нижегородский таможенник скрыл 5 млн рублей дохода от ставок
08 декабря 2025 12:13Массовое отключение воды произошло в Богородске из-за аварии
08 декабря 2025 11:13Саровчанин перевел мошенникам на "резервный счет" 7 млн рублей
08 декабря 2025 10:15Toyota насмерть сбила 75-летнюю женщину в Кстовском районе
08 декабря 2025 09:0859-летнюю женщину сбили на переходе в Нижнем Новгороде
07 декабря 2025 15:27Задержан курьер, обманувший выксунскую пенсионерку на 250 тысяч рублей
07 декабря 2025 14:51Неизвестный отравил почти 10 котов в Дзержинске
07 декабря 2025 14:13"Логан" влетел в хлебовоз около Нижнего Новгорода — водитель погиб
Происшествия

Один человек погиб, второй госпитализирован после пожара в Дзержинске

08 декабря 2025 13:59 Происшествия
Один человек погиб, второй госпитализирован после пожара в Дзержинске

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Серьёзный пожар в жилом доме на проспекте Циолковского в Дзержинске. Как сообщили в пресс-службе нижегородского МЧС, сигнал о возгорании поступил около часа ночи.

По прибытии спасателей из окна квартиры на третьем этаже валил густой дым. Сотрудники экстренных служб оперативно приступили к эвакуации жильцов.

Благодаря слаженным действиям пожарных из задымлённого подъезда удалось вывести 11 человек, включая троих детей.

После вскрытия горящей квартиры внутри были обнаружены двое мужчин. Оба находились в тяжёлом состоянии и нуждались в реанимационных мероприятиях.

К сожалению, одного из пострадавших спасти не удалось — он скончался на месте. Второй мужчина был экстренно доставлен в больницу.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём при курении одним из жильцов. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что женщина погибла на пожаре в Богородском районе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дзержинск МЧС Пожар
Поделиться:
Новости по теме
27 ноября 2025 10:11Ночной пожар в Ленинском районе: один человек пострадал
25 ноября 2025 10:23Здание склада сгорело на Ваду
20 ноября 2025 11:30Страшный пожар в нижегородском автосервисе унес жизнь мужчины
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных