Один человек погиб, второй госпитализирован после пожара в Дзержинске

Фото:
Серьёзный пожар в жилом доме на проспекте Циолковского в Дзержинске. Как сообщили в пресс-службе нижегородского МЧС, сигнал о возгорании поступил около часа ночи.
По прибытии спасателей из окна квартиры на третьем этаже валил густой дым. Сотрудники экстренных служб оперативно приступили к эвакуации жильцов.
Благодаря слаженным действиям пожарных из задымлённого подъезда удалось вывести 11 человек, включая троих детей.
После вскрытия горящей квартиры внутри были обнаружены двое мужчин. Оба находились в тяжёлом состоянии и нуждались в реанимационных мероприятиях.
К сожалению, одного из пострадавших спасти не удалось — он скончался на месте. Второй мужчина был экстренно доставлен в больницу.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём при курении одним из жильцов. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что женщина погибла на пожаре в Богородском районе.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+