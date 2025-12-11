Двое детей получили ожоги на пожаре в Дальнеконстантиновском районе Происшествия

Фото: МЧС России по Нижегородской области

В поселке Дубки Дальнеконстантиновского округа произошёл пожар в одной из квартир двухквартирного жилого дома. Для ликвидации возгорания были привлечены четыре пожарных расчёта МЧС России, сообщили в ведомстве.

Огнём полностью уничтожена внутренняя отделка квартиры на площади около 100 квадратных метров.

По предварительным данным, возгорание могло начаться из-за неисправности электропроводки. На месте пожара был найден удлинитель с подключённым электроприбором.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. 17-летний подросток и 9-летняя девочка получили ожоги и были доставлены в местную больницу.

МЧС призывает соблюдать меры безопасности: регулярно проверяйте электропроводку, не оставляйте включенные приборы без присмотра, не перегружайте сеть, отключайте технику перед выходом из дома и сразу сообщайте специалистам о любых проблемах с электричеством.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и один пострадал в пожаре в жилом доме в Дзержинске.