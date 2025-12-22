Нижегородская область отгрузила промпродукцию почти на 2 трлн руб. за 9 месяцев Экономика

Фото: Александр Воложанин

Объем отгруженной промышленной продукции в Нижегородской области достиг 1 трл 973 млрд рублей по итогам 9 месяцев 2025 года. Об этом в интервью pravda-nn.ru сообщил глава регионального минпромторга Максим Черкасов.

По его словам, это на 4,5% больше, чем за такой же период 2024 года. Индекс промпроизводства составил 99,9%, по обработке – 100,2%.

Наибольший рост произошел в производстве металлоизделий — около 36%. Также положительная динамика у производства нефтепродуктов (+25,5%), машиностроения (+11%), мебельной (+10,5%) и легкой промышленности (6%).

Министр подчеркнул, что по-прежнему опорой экономики региона являются автомобилестроение, металлургия и химпром. На них приходится почти 50% всей отгрузки обрабатывающих производств. За период с 2021 по 2024 год объем отгруженной продукции в этих отраслях увеличился в полтора раза.

Ранее сообщалось, что под Нижним Новгородом собираются построить химический завод за 18,4 млрд рублей.