Последние новости рубрики Экономика
17 декабря 2025 09:24Никитин и Мантуров обсудили развитие нижегородской промышленности
17 декабря 2025 07:00Более 182 млн рублей получил Нижний Новгород от платных парковок
16 декабря 2025 18:43Сеть роботизированных автомоек могут создать в Нижегородской области
16 декабря 2025 17:38Сергачский сахарный завод хочет обанкротить производителя ягод
16 декабря 2025 17:08Нижегородские власти повысят арендную плату за муниципальное имущество
16 декабря 2025 15:24Нижегородский производитель коммунальной техники стал участником "Производительности труда"
16 декабря 2025 15:00Более 1,5 млн кв. метров жилья ввели в Нижегородской области в 2025 году
16 декабря 2025 14:00Дефицит бюджета Нижегородской области в 2026 году приблизится к 30 млрд
16 декабря 2025 11:47Роструд проверяет нижегородскую компанию из-за долгов по зарплате
16 декабря 2025 11:31Нижегородцам сообщили о снижении стоимости "Оливье" на 5%
Никитин и Мантуров обсудили развитие нижегородской промышленности

17 декабря 2025 09:24 Экономика
Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провёл рабочую встречу с первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым. В центре внимания стало развитие промышленности и экономики региона в условиях сохраняющегося внешнего давления.

Как отметил глава региона в своем телеграм-канале, несмотря на сохраняющееся внешнеэкономическое давление, кадровый дефицит и жёсткую денежно-кредитную политику, направленную на сдерживание инфляции, экономика Нижегородской области продолжает демонстрировать устойчивость. По словам Никитина, все отрасли промышленного производства по-прежнему находятся под влиянием санкций, однако меры поддержки, реализуемые на федеральном и региональном уровнях, позволяют сохранять стабильность, особенно в обрабатывающем секторе.

Губернатор подчеркнул, что за 10 месяцев 2025 года объёмы отгрузки в обрабатывающей промышленности выросли более чем на 4%. Наибольший рост показали такие направления, как производство готовых металлических изделий, кокса и нефтепродуктов, машин и оборудования, мебели, одежды, лекарственных препаратов, а также компьютеров, электронных и оптических изделий.

Кроме того, в ходе встречи обсуждалась реализация национальных проектов. Никитин подчеркнул, что в регионе активно развиваются ключевые инициативы: завершается оснащение Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем, а также ведётся создание Центра малотоннажной химии и Центра развития промышленной робототехники.

"Благодарю Дениса Валентиновича за поддержку наших инициатив!" — написал в завершение губернатор.

Ранее Глеб Никитин обсудил реализацию проектов в сферах образования, туризма и спорта с зампредседателя правительства России Дмитрием Чернышенко.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

