Никитин и Мантуров обсудили развитие нижегородской промышленности Экономика

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провёл рабочую встречу с первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым. В центре внимания стало развитие промышленности и экономики региона в условиях сохраняющегося внешнего давления.

Как отметил глава региона в своем телеграм-канале, несмотря на сохраняющееся внешнеэкономическое давление, кадровый дефицит и жёсткую денежно-кредитную политику, направленную на сдерживание инфляции, экономика Нижегородской области продолжает демонстрировать устойчивость. По словам Никитина, все отрасли промышленного производства по-прежнему находятся под влиянием санкций, однако меры поддержки, реализуемые на федеральном и региональном уровнях, позволяют сохранять стабильность, особенно в обрабатывающем секторе.

Губернатор подчеркнул, что за 10 месяцев 2025 года объёмы отгрузки в обрабатывающей промышленности выросли более чем на 4%. Наибольший рост показали такие направления, как производство готовых металлических изделий, кокса и нефтепродуктов, машин и оборудования, мебели, одежды, лекарственных препаратов, а также компьютеров, электронных и оптических изделий.

Кроме того, в ходе встречи обсуждалась реализация национальных проектов. Никитин подчеркнул, что в регионе активно развиваются ключевые инициативы: завершается оснащение Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем, а также ведётся создание Центра малотоннажной химии и Центра развития промышленной робототехники.

"Благодарю Дениса Валентиновича за поддержку наших инициатив!" — написал в завершение губернатор.

