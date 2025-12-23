Почти 50 000 нижегородцев получили доступ к мобильному интернету за пять лет Общество

Фото: Максим Герасимов

В 2025 году из бюджета Нижегородской области было выделено свыше 1,5 млрд рублей на реализацию проектов, направленных на развитие цифровой среды и соответствующих задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Об этом сообщил заместитель губернатора Егор Поляков на итоговом заседании регионального правительства, состоявшемся 22 декабря.

Одним из приоритетных направлений в рамках нацпроекта остается устранение цифрового неравенства. Благодаря одноименному проекту, интернет получают небольшие населенные пункты с численностью от 100 до 1000 жителей.

"В текущем году в регионе построено 52 базовые станции, обеспечившие доступ к связи для 10,7 тысячи человек. С начала реализации программы за пять лет было возведено 191 станция, охватившая более 49,9 тысячи жителей", — отметил Поляков.

Выбор населенных пунктов для подключения осуществляется на основе народного голосования, которое организует Минцифры России. Сейчас ожидаются итоги отбора на 2026 год.

Цифровизация государственных услуг также остается в фокусе внимания. Доля социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, достигла 100% при запланированном уровне в 96%.

Значительное развитие получила система видеонаблюдения в рамках проекта "Безопасный город". В 2025 году количество камер в регионе выросло более чем на треть — до почти 25 тысяч устройств.

"Более семи тысяч камер оснащены технологиями искусственного интеллекта. Это помогает правоохранительным органам в оперативной работе и профилактике преступлений. Также ИИ используется для контроля за состоянием городской инфраструктуры", — добавил заместитель губернатора.

Нижегородская область продолжает лидировать по эффективности мер поддержки ИТ-сектора. В 2025 году, как и годом ранее, региональные меры признаны лучшими в стране. За последние семь лет объем поддержки для ИТ-компаний региона со стороны федерального и областного бюджетов превысил 1,1 млрд рублей.

Среди востребованных мер — возврат 100% НДФЛ компаниям за новых сотрудников, прибывших из других регионов и стран. Благодаря этому в область уже переехали 1230 специалистов.

Кроме того, нижегородские ИТ-компании активно участвуют в федеральных грантовых программах. В 2025 году они получили поддержку от Фонда содействия инновациям, фонда "Сколково" и РФРИТ на сумму 96,1 млн рублей.

С опережением графика реализуется федеральный проект "Отечественные решения". Уровень использования российского программного обеспечения в органах госвласти региона достиг 72% при запланированных 70%.

"Мы активно внедряем цифровые технологии в систему госуправления и управление городской инфраструктурой. Искусственный интеллект помогает автоматизировать рутинные процессы — от обработки обращений граждан до записи в МФЦ. В 2025 году наши ИИ-решения получили семь наград на всероссийских конкурсах", — подчеркнул Егор Поляков.

Работа по всем направлениям в рамках нацпроекта будет продолжена в 2026 году.

Напомним, национальный проект "Экономика данных и цифровая трансформация государства" реализуется в России с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина. В его состав входят девять федеральных проектов, включая "Инфраструктуру доступа к сети интернет", "Цифровое государственное управление", "Отечественные решения", "Искусственный интеллект" и другие.

