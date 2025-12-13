В российских самолетах появится интернет Общество

Российские самолеты хотят оснастить интернет-терминалами для обеспечения доступа в сеть во время полета. Данный вопрос сейчас прорабатывается, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Росавиации Дмитрия Ядрова.

Пока непонятно, придется ли пассажирам дополнительно оплачивать возможность пользоваться интернетом на борту. По словам Ядрова, надо "коммерцию считать".

