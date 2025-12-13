Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
В российских самолетах появится интернет

13 декабря 2025 09:44 Общество
В российских самолетах появится интернет

Российские самолеты хотят оснастить интернет-терминалами для обеспечения доступа в сеть во время полета. Данный вопрос сейчас прорабатывается, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Росавиации Дмитрия Ядрова. 

Пока непонятно, придется ли пассажирам дополнительно оплачивать возможность пользоваться интернетом на борту. По словам Ядрова, надо "коммерцию считать".

Напомним, что в середине декабря в Нижнем Новгороде снова пропал мобильный интернет. Жалобы поступают от жителей разных районов. Как уже неоднократно сообщалось, интернет периодически глушат в целях безопасности населения. Граждан просят относиться к этому с пониманием.

Тем временем Минцифры РФ продолжает расширять "белый список". В него включают сервисы, которые продолжают работать даже при отключении мобильного интернета. Недавно перечень пополнили три нижегородских сервиса. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных