Еще один детсад построят в районе Медицинской в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Советском районе Нижнего Новгорода появится еще один детский сад. Об этом говорится в приказе регионального минграда об изменениях проекта планировки территории, ограниченной проспектом Гагарина и улицами Бекетова, Нартова и Медицинской.

Согласно приказу ведомства, застройка затрагивает территорию площадью 102,1 гектара. Документация подготовлена по заказу ООО "СЗ "Объектстрой" проектной компанией "ГОРПРОЕКТ" с целью перераспределения зон размещения объектов капитального строительства, а также уточнения их характеристик и очередности застройки.

В рамках первой очереди, реализация которой рассчитана до 2030 года, планируется снос старых зданий, подведение инженерных коммуникаций, вертикальная планировка участка, а также строительство жилых домов, подземных паркингов, общественно-деловых объектов и объектов инфраструктуры.

В частности, в первой очереди предусмотрено возведение двух многоквартирных домов с помещениями общественного назначения и подземными автостоянками на 281 и 304 машино-места соответственно. В этот этап включены благоустройство территории, устройство тротуаров, проездов, детских и спортивных площадок, а также подключение к инженерным сетям. Кроме того, в ЖК "Зенит" уже начато строительство детского сада на 320 мест в рамках нацпроекта "Семья". Его могут ввести в эксплуатацию досрочно - осенью 2026 года, при условии выделении финансирования.

Вторая очередь, рассчитанная до 2033 года, предполагает строительство еще нескольких жилых зданий, двух закрытых паркингов и административного здания. Также в рамках этого этапа будут продолжены работы по благоустройству, озеленению и развитию транспортной и инженерной инфраструктуры.

Кроме того, предусмотрено строительство еще одной дошкольной образовательной организации. Отметим, что осенью в ЖК открыли школу на 1600 мест.

Ранее сообщалось, что "Объектстрой" намерен инвестировать 850 млн рублей в строительство академии тенниса на улице Нартова, 27а.