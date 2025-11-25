2,2 млрд рублей направят на ремонт и строительство нижегородских школ

Фото:
Власти Нижегородской области заложили в проект бюджета на 2026 год значительные средства на развитие социальной инфраструктуры. Об этом сообщила министр финансов региона Ольга Сулима в ходе заседания комитета по бюджету Законодательного собрания.
Как уточнила Сулима, в рамках адресной инвестиционной программы планируется направить 2,2 млрд рублей на строительство и реконструкцию образовательных учреждений. Работы пройдут в школах, расположенных в Ардатове, Арзамасе, Дивееве, Чкаловске и на территории городского округа Бор.
Также предусмотрено финансирование на создание новых дошкольных учреждений. В частности, на строительство детских садов в Нижнем Новгороде и Семенове запланировано выделение 1,4 млрд рублей.
Дополнительно регион инвестирует в развитие системы здравоохранения. В рамках программы модернизации первичного звена предусмотрено строительство фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики и новых поликлиник. На эти цели в бюджете заложено 693 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в течение двух лет планируют капитально отремонтировать четыре школы.
Напомним также, что планируется капремонт школы №1 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева в Кстове за 176 млн рублей.
