2,2 млрд рублей направят на ремонт и строительство нижегородских школ

25 ноября 2025 18:51 Общество
2,2 млрд рублей направят на ремонт и строительство нижегородских школ

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Власти Нижегородской области заложили в проект бюджета на 2026 год значительные средства на развитие социальной инфраструктуры. Об этом сообщила министр финансов региона Ольга Сулима в ходе заседания комитета по бюджету Законодательного собрания.

Как уточнила Сулима, в рамках адресной инвестиционной программы планируется направить 2,2 млрд рублей на строительство и реконструкцию образовательных учреждений. Работы пройдут в школах, расположенных в Ардатове, Арзамасе, Дивееве, Чкаловске и на территории городского округа Бор.

Также предусмотрено финансирование на создание новых дошкольных учреждений. В частности, на строительство детских садов в Нижнем Новгороде и Семенове запланировано выделение 1,4 млрд рублей.

Дополнительно регион инвестирует в развитие системы здравоохранения. В рамках программы модернизации первичного звена предусмотрено строительство фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики и новых поликлиник. На эти цели в бюджете заложено 693 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в течение двух лет планируют капитально отремонтировать четыре школы.

Напомним также, что планируется капремонт школы №1 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева в Кстове за 176 млн рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

