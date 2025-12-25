Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижний Новгород вошел в топ-10 по числу "умных" устройств для бизнеса

Нижний Новгород вошел в топ-10 по числу умных устройств для бизнеса

Фото: МТС

Нижегородская область вошла в десятку регионов России с наибольшим количеством умных устройств, используемых в бизнесе, согласно данным цифровой экосистемы МТС. Регион занял шестое место в национальном рейтинге по числу M2M-решений, применяемых в различных отраслях.

Наибольшую активность в использовании интеллектуальных технологий продемонстрировали государственные учреждения, строительный сектор и сфера жилищно-коммунального хозяйства. Именно последняя показала самый высокий темп роста — почти 17% за год. Это связано с массовым внедрением умных счетчиков и автоматизированных систем учета ресурсов, таких как электричество, тепло и вода.

Вторую строчку по динамике заняла сфера информационных технологий с приростом в 14%. Здесь рост обусловлен развитием корпоративной инфраструктуры, повышенным интересом к облачным сервисам и платформам для удалённой работы.

Третье место заняла тяжелая промышленность, где рост составил около 11,7%. В этом секторе всё чаще применяются датчики и системы промышленной телеметрии, позволяющие в режиме реального времени отслеживать состояние оборудования, оперативно выявлять неисправности и предотвращать аварийные ситуации.

По словам директора МТС в Нижегородской области Андрея Белова, попадание региона в топ-10 свидетельствует о системной цифровой трансформации экономики. Он отметил, что сегодня всё больше компаний осознают важность автоматизации для повышения эффективности. Особенно заметен прогресс в сфере ЖКХ, также стремительно растёт интерес к ИТ-решениям и облачным технологиям.

В десятку лидеров по числу M2M-устройств, помимо Нижнего Новгорода, также вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Свердловская область, Краснодарский край, Татарстан, Башкортостан, Новосибирская, Оренбургская и Ростовская области.

